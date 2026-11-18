Alma Marea ha pubblicato il 13 novembre il singolo d’esordio Core Mio per Garbo Dischi, con distribuzione di Sony Music Entertainment. Il brano è stato scritto da Antonietta Pacifico, mentre il mix e il mastering sono stati curati da Innerwood Music Mansion.

Alma Marea, il significato di Core Mio

Core Mio racconta di chi trova il coraggio di lasciare la propria terra per cercare fortuna lontano da casa, portando con sé la nostalgia degli affetti e il desiderio di tornare. Durante questo percorso, la voce di una madre continua a dare conforto anche a distanza e accompagna i momenti di maggiore difficoltà.

Il brano affianca la malinconia del distacco a un ritmo energico. Il contrasto tra racconto e sonorità restituisce l’idea di una nostalgia con cui imparare a convivere, senza rinunciare alla possibilità di sorridere, ballare e andare avanti.

Con questo esordio Alma Marea racconta un’esperienza personale che può appartenere a chiunque abbia lasciato casa e le persone amate per costruire il proprio futuro altrove.

L’artista descrive così il singolo: “È una canzone da ballare con la nostalgia nel cuore.”

Crediti del brano ▸ Titolo · Core Mio

· Core Mio ▸ Artista · Alma Marea

· Alma Marea ▸ Testo e composizione · Antonietta Pacifico

· Antonietta Pacifico ▸ Produzione · Antonietta Pacifico

· Antonietta Pacifico ▸ Mix e mastering · Innerwood Music Mansion

· Innerwood Music Mansion ▸ Etichetta · Garbo Dischi

· Garbo Dischi ▸ Distribuzione · Sony Music Entertainment

· Sony Music Entertainment ▸ Data di uscita · 13 novembre 2026

Chi è Alma Marea

Alma Marea è il progetto musicale di Antonella Pacifico, nata a Caserta nel 1987. Il progetto, nato a Napoli, ruota attorno all’unione tra sonorità elettroniche, house melodica e lingua napoletana, raccontando la terra dell’artista attraverso gli affetti, le partenze e i ritorni.

Le cartoline sono uno degli elementi che caratterizzano il progetto: ogni brano viene concepito come un messaggio inviato da lontano, un modo per rallentare, dedicare tempo e dire a qualcuno “ti ho pensato”. La musica unisce sonorità mediterranee ed elettroniche, alternando momenti più intimi a ritmi pensati anche per ballare.

Foto di Georgios Katsoris