Il feat tra Marracash e Tananai è realtà. Arriva il singolo “Un altro mondo”

Marracash e Tananai Un altro mondo è il duetto tra i due artisti che vede alla produzione Merk & Kremont.

Nell’estate dei featuring sta per arrivare anche quello che vede insieme per la prima volta il King del rap e la rivelazione pop cantautorale degli ultimi anni. La notizia era in realtà stata spoilerata più di un mese fa da davidemaggio.it (vedi qui) ma Tananai, durante l’incontro con la stampa nel giorno del suo primo concerto al Mediolanum Forum aveva smentito la notizia: “Ci siamo solo incontrati, capita spesso in questo ambiente, se ci fosse una collaborazione non riuscirei a nasconderla…”

Queste le parole di Alberto che, a quanto pare, ha provato a sviare i giornalisti negando. Una pratica, quella di smentire il vero, che da qualche anno sembra aver preso piede tra gli artisti. Ricordiamo per esempio Paola Turci prof. ad Amici (qui).

MARRACASH e TANANAI Un altro mondo

La conferma del duetto è arrivata attraverso la registrazione avvenuta sabato 17 giugno del Tim Summer Hits, la manifestazione musicale dell’estate Rai. Difficile mantenere un segreto in questi casi visto che le puntata che andranno in onda durante l’estate vengono registrate ora.

E così i social sono impazziti quando Marracash e Tananai hanno postato una foto insieme da backstage. I presenti confermano che i due sono saliti sul palco della manifestazione proponendo per la prima volta il singolo Un altro mondo che vede alla produzione Merk & Kremont.

Ancora gli artisti non hanno annunciato ufficialmente l’uscita del brano che, visto che la prima puntata de Tim Summer Hits verrà trasmessa domenica 25 giugno nella prima serata di Rai due, potrebbe uscire venerdì 23 giugno. Non ci resta che attendere il comunicato ufficiale.