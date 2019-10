Marracash torna a fine ottobre. Il nuovo album si intitola “Persona”

Marracash Persona è il titolo del nuovo disco del King of rap. A tre anni di distanza dall’ultimo album e dopo il successo del singolo estivo Margarita con Elodie, Marra è pronto a lanciare il nuovo disco.

Era gennaio del 2015 quando nei negozi di dischi, fisici e digitali, arriva l’ultimo album da solista di Marracash, Status, album certificato con il disco di platino.

L’anno successivo arrivò Santeria, progetto discografico che ha visto affiancati per la prima volta in un intero album Marracash e Guè Pequeno (doppio disco di platino) e nel 2017 Santeria Live.

Nel durante Marra ha continuato a lavorare al nuovo album concedendosi duetti con Don Joe, con Salmo e Nitro in Marylean, singolo apripista di Machete Mixtape 4 e nell’ultimo album di Gemitaiz & MadMan.

L’estate appena conclusa lo ha visto invece protagonista al fianco di Elodie, con cui nel frattempo ha iniziato anche una storia d’amore, nel singolo Margarita, brano certificato doppio disco di platino e ancora ai vertici delle classifiche streaming.

MARRACASH PERSONA

Ora per Fabio Rizzo, questo il vero nome di Marracash, è venuto il momento di tornare con un nuovo album, il quinto da solista. L’album si chiamerà Persona e arriverà nei negozi di dischi, in digitale e in streaming il 31 ottobre per Island Records (Universal Music Italia). A partire da oggi il disco è in pre-save e in pre-order qui mentre su Amazon è disponibile la versione autografata in cd e vinile.

Ecco cosa afferma Marracash in merito a Persona…