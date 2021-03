Marracash In Persona Tour, la tournèe nei palasport rinviata al 2022

"Hai sbagliato tanto ma qui sta, secondo me, la grande ingiustizia della giustizia italiana. Si danno 14 anni ad uno come te e...".

My Mamma è l'album per accogliere nuovi fans... senza deludere quelli di sempre.

Laura Pausini dopo aver conquistato meritatamente il Golden Globe per il brano Io Sì (Seen) è ora stato inserito nella cinquina dei possibili vincitori del Premio Oscar. .

Un brano inedito de Il Volo è stato scelto come sigla di apertura della nuova fiction Màkari, partita lunedì 15 marzo in prima serata su Rai 1. .

di Massimiliano Longo

Annalisa, dopo alcune dure critiche, defollowa due noti giornalisti sui social

Annalisa VS la stampa e parte il defollow... Siamo sinceri, ad onor del vero su questo sito non ci eravamo accorti di quanto stesse accadendo fino a quando diversi nostri lettori ce lo hanno fatto notare. In pratica in queste ore post Sanremo, a seguito di alcune critiche, ci sarebbe stato (il condizionale in questi casi...