Anche Mario Biondi è costretto ad arrendersi e a rinviare le date di Milano e Roma all’autunno.

I due concerti, organizzati da Friends & Partner e originariamente previsti per il 17 e il 30 maggio, sono stati rinviati al prossimo autunno. Le date ancora non sono state annunciate, ma verranno rese note entro la fine del mese di maggio.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/

In questi giorni il crooner si è impegnato postando spesso sui social immagini accompagnate dall’hashtag #iorestoacasa.

MARIO BIONDI – IL TOUR EUROPEO

Nelle scorse settimane erano già state rinviate anche le date del tour europeo di Mario Biondi, che tra ottobre e novembre toccheranno il Regno Unito (Qui il nostro articolo sul Mario Biondi Live 2020).

Questo il messaggio postato dall’artista sui social:

“A seguito dell’attuale emergenza sanitaria mondiale da Covid -19 le date di Glasgow, Edimburgo e Londra previste per questa estate sono state posticipate.”

Ecco le nuove date:

– 31/10 Glasgow – Fruitmarket

– 1/11 Edimburgo – Queen’s Hall

– 2/11 Londra – Union Chapel

Anche in questo caso i biglietti già acquistati per le date originariamente previste per maggio e giugno rimarranno validi per i nuovi live.

