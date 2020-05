Marina Rei annuncia la data di uscita del nuovo album

Marina Rei ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album di inediti intitolato Per essere felici (Perenne / Believe).

L’uscita del disco era inizialmente prevista per il mese di aprile ma è stato poi rimandato in seguito all’emergenza coronavirus. La nuova release è fissata per il prossimo 26 giugno.

Le sorprese però non finiscono qui, infatti prima della pubblicazione dell’album, la cantautrice romana, pubblicherà un terzo singolo con relativo videoclip.

Il nuovo brano farà seguito ai primi due estratti dal progetto, Per essere felici e Comunque tu, canzoni che per prime hanno aperto la strada a questo nuovo disco, rivelando come la determinazione ed il senso artistico di tutta la produzione dell’artista risieda nell’evoluzione delle scelte compiute da molti anni a questa parte.

C’è grande attesa per questo ritorno discografico in quanto Il progetto arriva a ben sei anni di distanza dal precedente lavoro Pareidolia e segna un nuovo capitolo della lunga carriera artistica di Marina Rei, che quest’anno celebra anche 25 anni dall’uscita dell’omonimo primo album in italiano Marina Rei.

Qui a seguire vi riproponiamo il video del primo singolo Per essere felici di cui vi abbiamo parlato in occasione dell’uscita qui.

Per essere felice è il decimo album di inediti della cantautrice. Ecco la sua discografia completa:

1995 – Marina Rei (Virgin Records)

1997 – Donna (Virgin Records)

1998 – Anime belle (Virgin Records)

2000 – Inaspettatamente (Virgin Records)

2002 – L’incantevole abitudine (Sony BMG Ricordi)

2005 – Colpisci (OPM 2000 Records)

2009 – Musa (Universal Records)

2012 – La conseguenza naturale dell’errore (Perenne)

2014 – Pareidolia (Perenne)

2020 – Per essere felici (Perenne)