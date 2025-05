Marina Rei fuori con “Noi che sappiamo perdonarci” che anticipa l’album “Niente amore”

Marina Rei rilascia il nuovo singolo Noi che sappiamo perdonarci (OTR / Warner Music) che anticipa di una settimana l’uscita del nuovo album Niente amore, prodotto da Riccardo Sinigallia.

Noi che sappiamo perdonarci è così descritto nel comunicato stampa:

“è un piccolo inno alla resistenza dei legami autentici, quelli che non hanno bisogno di parole nuove, perché già tutto è stato detto e ciò che conta è il passo condiviso. Perché l’amore richiede tempo. È un sentimento che cresce, si trasforma. Amare è condivisione, è reciprocità”

Marina Rei canta e si accompagna al pianoforte per interpretare un brano essenziale e diretto che si apre “Che se mi stai vicino ho un’altra prospettiva / Sentirsi vivi succede / è successo anche prima” e si chiude con “E ancora una volta / Ucciderci”.

Il contrapporsi di dolcezza e inquietudine sottolinea la verità delle relazioni profonde: l’amore è rappresentato come rischio, come tensione e come eterno equilibrio tra costruzione e distruzione.

Marina Rei – noi che sappiamo perdonarci

Riccardo Sinigallia ,che produce il brano, lo descrive così:

“Forse sovrapporre due diverse take di piano e voce, e giocare con quelle, può bastare per mantenere la proposta vibrante e naturale, difettosa se vuoi, ma autentica. Alcune parole risuonano diverse a seconda di chi le pronuncia e di come lo fa.

Non ho perso tempo in ‘aggiustamenti’ o sulla pettinatura affinché questa canzone, così semplice di carattere sentimentale, potesse manifestarsi grezzamente.

La batteria di Marina, il basso di Laura, un lontano contrappunto sintetico che si confonde col violino di Andrea Ruggiero e sfocia nell’orchestrazione finale di Matteo Scannicchio. Niente altro da aggiungere”

L’album Niente amore sarà presentato live il 15 maggio a Roma, al Largo Venue.

