Maria Tomba: con Sanremo arriva il primo album Requiem (per un sogno)

Venerdì 14 febbraio Maria Tomba pubblica il suo primo album, Requiem (per un sogno). Il disco, fuori per Isola degli Artisti/ADA, esce in concomitanza con la partecipazione dell’artista al 75° Festival di Sanremo, dove gareggia nella categoria Nuove Proposte con il brano Goodbye (voglio good vibes).

Maria TOmba Requiem (per un sogno): un viaggio tra oscurità e rinascita

Il disco rappresenta un percorso interiore alla ricerca della liberazione e della rinascita, affrontando tematiche legate alla prigionia mentale, all’autodistruzione e al risveglio spirituale.

Attraverso una narrazione onirica e dark, Maria Tomba invita ad abbracciare il dolore trasformandolo in energia creativa, lasciandosi alle spalle le illusioni per riscoprire la propria forza autentica.

“Il percorso musicale si sviluppa come un sogno suggestivo, tra luci e ombre, alla ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’, con un’atmosfera più dark, ma allo stesso tempo carica di autoironia e significato“, racconta Maria. “Ogni canzone rappresenta una fase di questo viaggio interiore, aprendo uno squarcio nella psicologia umana“.

Questa la tracklist e copertina: