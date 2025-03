Grazie al successo su TikTok Maria Linda, cantante italo-tedesca, arriva in Italia con “6 Minuti”

Dopo aver spopolato su TikTok arriva in radio e sulle piattaforme streaming 6 minuti brano d’esordio sul mercato discografico italiano per la cantante Italo Tedesca originaria di Hechingen, Maria Linda.

È il 2022 l’anno in cui il percorso artistico di Maria Linda ha inizio partendo dalla Germania dove le sue canzoni vengono trasmesse nelle radio riescono ad entrare nelle principali playlist come Schlager di Spotify (oltre 400.000 follower) e di Amazon Music arrivando anche a raggiungere il secondo posto nella Hit parade di MDR, l’emittente radiotelevisiva pubblica locale dei Länder tedeschi di Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

Il suo volto inizia a farsi conoscere grazie alle apparizioni televisive su ZDF-Fernsehgarten. Nonostante gli inizi in Germania per Maria Linda le radici italo-tedesche non rappresentano un semplice dettaglio biografico, ma costituiscono l’essenza della sua musica.

Il profondo legame con la famiglia e l’Italia si riflette in melodie che uniscono la precisione tedesca alla passione mediterranea, creando un sound sicuramente particolare nel panorama musicale contemporaneo… un ponte tra due culture.

suoi video iniziano con uno slogan da lei stessa ideato: ‘In Italy we say’, ovvero ‘In Italia diciamo’. In soli due mesi i follower che la seguono salgono aumentati da 13.000 a più di 65.000 su Instagram e diventano più di 115.000 su TikTok. Da queste persone arriva la richiesta di pubblicare anche un brano in italiano, richiesta che trova risposta in 6 minuti.

Maria Linda, da tiktok a 6 minuti

Fuori da venerdì 7 marzo per aaa-music.de con distribuzione Universal Music, 6 minuti è stato scritto e prodotto da Stefano Maggio.

Ecco come racconta questa canzone Maria Linda:

“Questo brano ha un significato incredibile per me. La canzone è una classica ballata d’amore che racconta in maniera romantica quegli istanti unici in cui ci si innamora e non si può stare nemmeno per 6 minuti senza l’altro.

Ho sempre adorato cantare in lingua italiana e qualche mese fa non avrei mai immaginato di poter pubblicare una mia canzone italiana. Poi ho iniziato a postare cover di brani in lingua italiana sui miei social con il claim IN ITALY WE DON’T SAY TI AMO, IN ITALY WE SAY e sono arrivati tantissimi follower da tutto il mondo, chiedendomi di cantare le loro canzoni preferite. Così con il mio produttore Stefano Maggio abbiamo iniziato a scrivere un brano originale fatto su misura per me, coinvolgendo i follower sulla scelta del titolo e altro. È grazie a loro che tutto ciò è possibile. Pubblicare un brano in lingua italiana per me vuol dire far parlare il mio cuore”.

Parlando dell’arrangiamento la ragazza spiega:

“6 Minuti, scritto e prodotto da Stefano Maggio, trasmette proprio quella naturalezza che è parte di me, sincera, profonda e autentica. Proprio per questo abbiamo deciso di mantenere l’arrangiamento semplice, con pianoforte e archi che trasportano le emozioni in modo molto puro. Non servono strumenti grandiosi ed elaborati per esprimere la vera profondità dei sentimenti. Proprio come in “6 Minuti”, che attraverso la sua semplicità e chiarezza ha molto più da dire.”