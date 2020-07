Maria Antonietta Live: il calendario tra canzoni e letture al chiaro di luna

Maria Antonietta Live Estate 2020.

Sono passati alcuni mesi dalla fine del tour tra canzoni e letture tratto dal primo libro di Maria Antonietta Sette ragazze imperdonabili (Rizzoli 2019), che si è concluso lo scorso dicembre nella prestigiosa cornice della Prima Diffusa della Scala di Milano (ne abbiamo parlato Qui). E’ ora tempo di nuovi concerti e di una serie di eventi sospesi tra parole e musica.

Saranno date speciali, appuntamenti per suonare canzoni, per leggere al chiaro di luna poesie, per bisbigliarsi qualche segreto, per parlare sottovoce di quello che si ama.

“Questi sono tempi difficili e confusi. Penso che sia giusto dare il proprio contributo in pensieri, letture e canzoni, quelli e quelle che vorrei condividere con voi in alcuni appuntamenti quest’estate. Non c’è altro modo, credo fermamente, di andare avanti, se non insieme, condividendo ciò che amiamo. Puntualmente, nei tempi difficili e confusi, poesie, parole, pensieri e canzoni ci fanno sentire meno soli e spaventati. A me succede sempre. Ci saranno a disposizione spazi diversi, e modalità diverse… Ma in fondo differenti vincoli, differenti libertà! Esploriamo questa differente libertà, e rendiamola bella, in qualche modo. Ci state?”

Queste le parole di Maria Antonietta.

MARIA ANTONIETTA LIVE ESTATE 2020 – LE DATE

Queste le date del tour di Maria Antonietta curate da Panico Concerti e Picicca:

18.07 Carpi (MO) – Chiostro di San Rocco

19.07 Ferrara – Arena Coop Alleanza 3.0 – Parco Pareschi w/ Alessandro Baronciani

23.07 Firenze – Manifattura Tabacchi

31.07 Cesena – FU ME c/o Villa Silvia

04.08 Adria (RO) – Tra Ville e Giardini

14.08 Udine – Cas’Aupa

13.09 Acquaviva (SI) – Live Rock Festival

19.09 Torino – Hiroshima Sound Garden

