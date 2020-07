Margherita Vicario annuncia il nuovo singolo Piña Colada, in uscita venerdì 10 luglio 2020.

Dopo aver dato il via a un countdown nelle proprie storie di Instagram, la cantante romana Margherita Vicario ha annunciato l’uscita del nuovo singolo Piña Colada, insieme al rapper Izi.

“Ho chiesto a Izi di collaborare a questo brano con me perché rivedo in lui una caratteristica che è anche mia e che ci accomuna: la scrittura per immagini, la musica come racconto. E poi non è uno di quei rapper pieni di fronzoli, che pensa alle stupidaggini: va dritto al succo del discorso.”

Attraverso il suo linguaggio sempre acuto e raffinato, Margherita Vicario torna con un brano dal sapore latino, consegnato a questa estate come un contro-tormentone: il ritmo allegro della salsa, gli inserti in spagnolo, il titolo che riprende il nome di uno dei drink da spiaggia per eccellenza, sono un divertente espediente per rispondere a una domanda fondamentale, quella su cosa ci renda veramente felici. Piña Colada è il racconto ironico di questa ricerca: tagliare il superfluo, accontentarsi, rallentare. Il segreto della felicità è la decrescita.

La canzone vedrà la produzione di Davide “Dade” Pavanello. La collaborazione artistica tra Margherita Vicario e Dade è iniziata a fine del 2018, con Abaué / Morte di un Trap Boy.

Piña Colada è il terzo singolo della cantante rilasciato per la Island Records, dopo Giubbottino, un inno ironico sul sesso, e Pincio, «una canzone di burro», a detta della cantante, dedicata a sua cugina ostetrica Alice.



