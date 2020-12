In Copertina

Salmo sta tornando! Svelata la data di uscita per la nuova musica del Profeta del rap

Gli ultimi progetti da solista del rapper sono l'album "Playlist" del 2018 e il disco dal vivo "Playlist Live" del 2019.

Angeli e demøni chapter 1: dal singolo di oli? sei racconti veri di chi ha pensato al suicidio

Al lancio del nuovo brano il cantautore ha lanciato una domanda secca: "Avete mai pensato di farla finita?". A partire da oggi, sei storie vere. Perché non esiste un periodo dell'anno in cui tutti sono felici!.

Anteprima Video: uno sfogo sulle disavventure d'amore nel singolo “Pornhub” dei The Bademaister(s)

Pornhub è il nuovo singolo dei The Bademaister(s), estratto dall’album Salvataggio. Il videoclip, girato a Cattolica dai fratelli Cammarata, è in anteprima su AMI.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Classifica Spotify Settimana #52: la chart natalizia premia Sfera Ebbasta e Matteo Romano

La natalizia classifica Spotify Top 50 vede ancora Sfera Ebbasta guidare con 3 brani sul podio. Nella Viral primo Matteo Romano.

Classifica Radio Earone Settimana #52: i Boomdabash guidano la chart natalizia

La classifica radio Earone natalizia premia i Boomdabash che con Don't Worry portano un importante messaggio di speranza. Ligabue ed Elisa sul podio.

Classifica album più venduti nel 2020... la coppia formata da Marracash e Elodie vince anche nella musica

La musica italiana occupa l'intera Top 10 con il rap e la trap presenti con ben 7 dischi.

Fedez risponde alle polemiche: "Il 2021 è un anno problematico per la musica. Sanremo è l'unico palco reale dove poter cantare!"

Tutto è nato da un'intervista rilasciata dal rapper nel 2014 in cui affermava di non pensare al Festival.

Vent'anni di Talent show... ripercorriamo il rapporto degli artisti con il Festival di Sanremo, dati alla mano

Sanremo, dal 2009, ama il Talent show. Un articolo per ripercorrere come si è evoluto il rapporto tra talent e Festival.

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

Al via le richieste per il Bando di Scena Unita. Una tredicesima per i lavoratori dello spettacolo più in difficoltà. Ecco i termini e i requisiti.

Sanremo 2021: gli autori e i produttori delle canzoni dei big in gara

Sono diversi gli elementi essenziali per un buon Sanremo. Le canzoni, gli artisti e, non da meno, autori e produttori dei brani.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2021

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a oli?: “A Natale si dovrebbe essere felici, ma noto una mancanza di umanità verso chi non lo è...”

Il giorno di Natale uscirà Angeli e Demøni, nuovo singolo di Oli?, prodotto da Riccardo Scirè. Un coraggioso pezzo che parla di suicidio e depressione.

Videointervista ad Antonino: “Ricordo le luci del mio albero di Natale”

E' uscito il nuovo progetto discografico di Antonino Christmas, Ep natalizio in cui l'artista rivisita alcuni classici tradizionali con un tocco magico e originale .

Videointervista a Daniele Barsanti: “Le canzoni sono la mia priorità”

E' uscito per Apollo Records il nuovo singolo di Daniele Barsanti Fuori Dai Locali, secondo brano estratto dall'album in uscita nel 2021.

Videointervista ad Astol: “Vorrei che il mio stile possa affermarsi ogni giorno di più”

E' uscito il nuovo singolo di Astol Vediamoci Stasera, che arriva dopo Sangria interpretato insieme a Emma Muscat e che ha ottenuto il disco d'oro.

Videointervista a Roberta Morise e Pierdavide Carone: “Le canzoni belle si cantano facilmente”

E' uscito A Mano A Mano, una emozionante rivisitazione dello storico brano interpretata da Roberta Morise e Pierdavide Carone.

Festival di Sanremo 2020. Sono iniziate le telefonate con i sì e i no di Amadeus

Festival di Sanremo 2021 big in gara... ormai ci siamo quasi, mancano solo sei giorni all'annuncio del cast dei 20 Campioni in gara (ma potrebbero diventare 22 o 24) che parteciperanno alla kermesse. E in questi giorni, come ogni anno in questo periodo, sono partite le liste con i pronostici, le indiscrezioni (e persino le...

Gio Evan debutta al Festival di Sanremo 2021 con il brano "Arnica"

Il cantautore, poeta e scrittore Gio Evan esordirà sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2021 con il brano "Arnica".

Willie Peyote debutta al Festival di Sanremo 2021 con "Mai dire mai (La locura)"

Willie Peyote esordirà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Mai dire mai (La locura), una riflessione sull'approccio alla cultura nel nostro paese. .

Modà: il regalo di Natale per i fans è... l'album “Buona Fortuna”

Uscirà nel 2021 il nuovo album dei Modà Buona Fortuna. L'annuncio arriva da Kekko Silvestre con un video postato su Instagram.

Ghemon torna al Festival di Sanremo 2021 con "Momento Perfetto"

Ghemon, due anni dopo Rose Viola, torna al Festival di Sanremo con Momento Perfetto, brano sospeso tra rap, soul, swing e gospel.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Samuel: dal 1° gennaio il nuovo singolo “Cocoricò” feat. Colapesce

Sarà disponibile dal 1° gennaio il nuovo singolo di Samuel Cocoricò feat. Colapesce, estratto dall'album Brigata Bianca in arrivo il 22.

Vanessa Grey: per festeggiare il Natale propone una originale versione de “L'Italiano”

Il giorno di Natale è uscito il nuovo singolo di Vanessa Grey L'Italiano, cover del celebre brano di Toto Cutugno.

Extraliscio e Davide Toffolo debuttano al Festival di Sanremo 2021 con "Bianca luce nera"

Gli Extraliscio e Davide Toffolo sono una delle sorprese del cast di Sanremo 2021. Il brano in gara al Festival è Bianca Luce Nera.

Colapesce e Dimartino debuttano al Festival di Sanremo 2021 con "Musica leggerissima"

Colapesce e Dimartino, dopo l'esordio discografico in coppia con I Mortali, sono pronti per il Festival 2021 dove presenteranno Musica Leggerissima.

Premio Tenco 2020 a Vasco Rossi, Sting e Vincenzo Mollica

In Tv lunedì 28 dicembre si potrà assistere alla consegna delle Targhe Tenco e dei Premi Tenco 2020.

Malika Ayane dopo 6 anni torna al Festival di Sanremo 2021 con "Ti piaci così"

Malika Ayane torna al Festival di Sanremo con il brano Ti piaci così, firmato insieme a Pacifico, Alessandra Flora e il Dj Congorock.

Lo Stato Sociale, ritorno al Festival di Sanremo 2021 con "Combat Pop"

Combat Pop è il titolo del brano con cui Lo Stato Sociale torna al Festival di Sanremo tre anni dopo il secondo posto di Una Vita in Vacanza.

La Rappresentante di Lista, ritorno al Festival di Sanremo 2021 con "Amare"

La Rappresentante di Lista torna sul palco del Festival di Sanremo con Amare, dopo essere stati ospiti di Rancore lo scorso febbraio.

Festival di Sanremo 2021: per il pubblico... ipotesi bolla su una nave da crociera!

Ci sarà pubblico all'Ariston e in città? Le parole del Direttore di Rai 1 Stefano Coletta e le indiscrezioni di Dagospia.

I Coma_Cose debuttano al Festival di Sanremo 2021 con "Fiamme negli occhi"

Il duo milanese presenta il brano con cui sarà in gara al Festival 2021. .

Buon compleanno Marco Mengoni: ecco le 10 le sue migliori canzoni scelte dal nostro critico musicale

Dieci canzoni (+2) della discografica di Marco Mengoni, l'artista nato in un talent show con più copie vendute, che meritano di essere riascoltate.

Arisa presenta il suo brano per il Festival di Sanremo 2021, "Potevi fare di più"

Dopo l'ultima partecipazione nel 2019 con Mi sento bene, Arisa torna per la settima volta sul palco di Sanremo con Potevi fare di più.

Random: nell'autunno 2021 l'atteso ritorno dal vivo con due date esclusive

Nell'autunno del prossimo anno Random si esibirà a Milano e Roma in un breve tour organizzato da Vivo Concerti.

Instore 2020: il nuovo canale on demand per fruire gli eventi on line

E' ora disponibile il canale on demand Instore 2020, creato da I-Musiclab, struttura nata 5 anni fa da un’idea di Julian Borghesan e Alberto Rapetti.

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Ensi e Warner Chappell Music Italiana: rinnovata la collaborazione

Boosta firma un accordo editoriale con Warner Chappell Music Italiana

Soundreef: dal 2021 la gestione per l'online dei Big del rap e della trap

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nelle feste di fine anno 2020

TESTO & CONTESTO: "PETROLIO" DI CRANIO RANDAGIO versi che, a 4 anni dalla scomparsa, suonano ancora attuali

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

Pagelle Nuovi singoli... il recupero dell'uscite del 4 e 11 dicembre 2020

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Marcondiro: fuori “Gli Romani” feat. Edoardo De Angelis, un omaggio a Federico Fellini

Lamine lancia due nuovi brani e una disco lotteria per Natale

Il Moro: la band di Martino Iacchetti torna con il singolo “Nuoteremo In Mare”

Tia: fuori “Destino” l'album d'esordio del pupillo di Don Joe prodotto da Ryanairz

Rhove: fuori “Blanc Orange (Nanana)”, il singolo di debutto del rapper nato nel 2001

Certificazioni FIMI settimana #51: pieno di riconoscimenti conZucchero, Ligabue, Claudio Baglioni e Random

Classifica Spotify Settimana #51: Sfera Ebbasta ancora primo. Nella Viral sale Sangiovanni

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #51: guidano Ligabue, Sfera Ebbasta e i Pinguini Tattici Nucleari

Classifica Radio Earone Settimana #51: i Boomdabash volano in vetta e guidano un podio tricolore

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Oli? Intervista Angeli e Demøni

Marco Filadelfia Intervista Jumanji

Roberta Morise Pierdavide Carone Intervista A Mano a Mano

I Desideri Intervista Lo Stesso Cielo

Ligabue Presentazione 77 + 7

Loredana Errore Intervista C'è Vita

Claudio Baglioni Presentazione In Questa Storia che è la mia

Pamela Prati Intervista Mariposita

Renato Zero Presentazione Zerosettanta Volume Uno

Valerio Scanu Intervista Canto di Natale

Dodi Battaglia Intervista One Sky

Matteo Costanzo Intervista Vita