Marco Sentieri Occhi Come Nuvole

Dopo aver conquistato il pubblico di Sanremo con la toccante Billy Blu, torna Marco Sentieri con il nuovo singolo Occhi Come Nuvole, in radio e in digitale dal 2 ottobre.

Il singolo segna l’esordio di SWIPe Records, l’etichetta indipendente fondata da Marco Sentieri insieme al produttore Donato Giovinazzo. La nuova casa discografica del cantautore campano sta lavorando al prossimo singolo in uscita tra qualche mese e a un Ep previsto per il 2021.

Un frammento di Occhi Come Nuvole è stato presentato su Instagram da Marco Sentieri in un video postato nei giorni scorsi.

“Dai sempre uno sguardo al passato per capire chi sei stato e chi vuoi diventare. Adesso si va a tutta dritta”

Questo il post di Marco Sentieri di qualche settimana fa, che ben rappresenta il momento che l’artista sta vivendo.

MARCO SENTIERI OCCHI COME NUVOLE

Occhi come nuvole racconta il folle amore estivo fra due ragazzi, vissuto in modo intenso e passionale.

La bella stagione appena trascorsa fa da cornice ideale, ma arriva poi l’autunno portando con sé la nostalgia, il ritorno alle proprie abitudini e l’ossessionante desiderio di rivivere i ricordi estivi.

La coppia si rincontra per caso in un locale. Lei, combattuta, prova a fuggirgli via. Lui, vincendo il suo orgoglio, la rincorre e le dichiara tutto il suo amore chiedendole di restare.

Il nuovo singolo di Marco Sentieri si caratterizza per moderne sonorità pop,con un mood che strizza l’occhio agli anni ’90, arricchito da un riff di tromba dall’inizio alla fine.