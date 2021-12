Marco Rotelli canta un intenso pezzo di vita nel brano “Libera di volare”

Marco Rotelli torna sulle scene musicali dopo la pubblicazione – a febbraio 2021 – del brano Vorrei Volare, in duetto con Carmen Pierri. Il nuovo singolo del cantautore milanese si intitola Libera di volare; ed è in radio e in tutti gli store digitali dal 22 novembre 2021.

Il brano (MR Records) è stato scritto da Marco Rotelli di recente; e racconta una storia vera che ha colpito profondamente l’artista. Libera di Volare parla di una ragazza appena trentenne, cresciuta nella periferia milanese. Il passato di questa ragazza è caratterizzato dall’uso di droga e alcol, che sono diventate delle vere e proprie dipendenze. La storia della protagonista è però fatta di forza e tenacia. Così, malgrado le mille difficoltà, è riuscita a liberarsi di quelle dipendenze, per sé, per le persone che le vogliono bene, e per la sua bambina.

Nel presentare Libera di Volare, Marco Rotelli racconta: “Da quando ho iniziato a scrivere canzoni, oramai parecchi anni fa, ho sempre raccontato storie, momenti, stati d’animo realmente vissuti. Non ho mai inventato nulla, non ho mai finto, almeno nelle canzoni sono riuscito quasi sempre ad essere sincero“.

A proposito del brano, poi, aggiunge: “Libera di Volare è l’ultima canzone che ho scritto. È una canzone importante per me, non solo perché è l’ultima scritta in ordine cronologico ma perché rappresenta un pezzo di vita vissuto intensamente, arrivato in un momento che mai avrei pensato. E che ha disorientato tante delle mie certezze, portandomi in mondi nuovi“.

Libera di Volare è accompagnata da un videoclip ufficiale, diretto da Emmanuel Galli e visibile su YouTube.

Marco Rotelli – Libera di Volare – Video

Marco Rotelli è tornato con una storia vera, con l’obiettivo di emozionare il pubblico. Per seguire il cantante e sapere le news che lo riguardano, potete visitare il suo sito ufficiale o il suo profilo Instagram.