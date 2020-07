E’ uscito per Polydor / Universal Music l’album d’esordio di Carmen Pierri 25, che arriva a poco più di un anno dalla sua vittoria a The Voice of Italy (ne abbiamo parlato Qui).

L’album 25, prodotto da Nicolò Fragile, contiene sette brani di cui tre inediti (Adesso, Verso il mare, Amore permanente) e quattro cover (Fa che non sia mai, Hola, Se piovesse il tuo nome, Don’t call me up).

“’25’ è il primo album della mia vita, e per questo non potevo non chiamarlo così. Non è solo un numero ma un’icona, un’immagine di quello che è stato il mio ancora breve percorso. Innanzitutto rappresenta il giorno in cui sono nata, poi quando ero a The Voice of Italy a Milano, per tre mesi le camere degli hotel che mi avevano assegnato terminavano sempre col 25. Questo numero mi perseguita abbastanza, anche se non sono per nulla superstiziosa, anzi amo molto quello che si avvicina alla scienza.”

Queste le parole di Carmen. La giovane cantante prosegue:

“In questo album, ho deciso di mettere in risalto la me stessa che la gente ha conosciuto fino ad oggi. E’ un progetto molto semplice, come sono io del resto ma, contiene anche delle sfaccettature che forse si allontanano un po’ dalla realtà. Mi sono impegnata davvero tanto in questi mesi e sono riuscita lo stesso a lavorare durante il lockdown, ultimando le ultime cose. In questo album c’è il marchio, la scia di tutta la musica che ho ascoltato durante il periodo della registrazione. Ringrazio la Universal Music Italia, le persone che mi hanno sempre supportata e soprattutto i miei fan, che più semplicemente chiamo amici. Vi voglio bene più che mai, ma soprattutto ADESSO.”

Il singolo Adesso, scritto da Enrico Gabriele Gentile, Filippo Pelo e Filippo Pianosi, è accompagnato da un videoclip diretto da Luca Tartaglia.

VIDEOINTERVISTA A CARMEN PIERRI 25

Abbiamo contattato Carmen Pierri via Skype per una chiacchierata sul nuovo progetto discografico e sul percorso intrapreso dopo la vittoria a The Voice Of Italy.