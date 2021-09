Marco Mengoni inaugura e incanta il Salone del mobile 2021 (VIDEO)

Marco Mengoni Salone del mobile 2021. Ieri sera, 4 settembre, Marco Mengoni ha aperto, il Salone del Mobile 2021 esibendosi con un live in Triennale intitolato Marco Risuona in cui ha presentato alcuni dei suoi successi tra cui una versione inedita del singolo, già disco di platino nonché vincitore del Power Hits Estate 2021, Ma stasera.

Marco Mengoni Salone del mobile 2021

Da oggi, 5 settembre, sarà possibile visitare “RESONANTREES PERFORMING MARCO MENGONI“, l’installazione sonora con al centro la voce e le canzoni di Mengoni che risuonano all’interno degli alberi del “Bosco di Forestami” realizzata dal Sound Artist Federico Ortica, presente agli spazi espositivi del “supersalone” a Fiera di Milano Rho.

Il progetto artistico green coinvolgerà i visitatori in una esperienza unica di totale immersione nelle sonorità di Marco Mengoni all’interno di un paesaggio sonoro naturale innovativo, una “foresta urbana risuonante” fatta di molteplici essenze, e in cui si potrà interagire sia a livello multisensoriale che a livello emozionale con la fonte sonora stessa.

Sono proprio gli alberi, infatti, che – grazie all’applicazione di speciali trasduttori che “mettono in risonanza” le diverse piante – diventano generatori di onde acustiche, facendo risuonare la voce e le melodie di Mengoni.

Quello presentato al Salone del Mobile 2021 è stato un set up esclusivo per il cantautore che, accompagnato da pianoforte, contrabbasso, chitarra, batteria e quattro cori, ha dato vita ad una performance live sulle note de L’Essenziale, Proteggiti da me, Ti ho voluto bene veramente, Hola, Ma stasera, un’inedita cover di I’d rather go blind di Etta James e una suggestiva versione di What the world needs now is love di Burt Bacharach.

Marco risuona ha così dato inizio al “supersalone” che da oggi apre al pubblico fino al 10 settembre.

Questa mattina Mengoni ha partecipato all’apertura istituzionale del Salone del Mobile cantando l’Inno di Mameli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’impegno “green” dell’artista

Marco Mengoni pone da sempre attenzione alle tematiche ambientali e di sostenibilità. È ambasciatore della campagna internazionale Planet or plastic? di National Geographic che sensibilizza l’opinione pubblica sul problema dell’inquinamento da plastica e sulla necessaria riduzione dell’uso della plastica monouso.

Il suo Atlantico Tour è stato il primo in Italia con Green Nation, iniziativa di Live Nation che, prima tra le agenzie che producono musica live, si è impegnata a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 ed eliminare da subito la plastica monouso ai concerti.

Mengoni ha, inoltre, realizzato nell’estate 2019 Fuori Atlantico_Attraversa la bellezza: una serie di appuntamenti live alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, un’esperienza unica e immersiva, a emissioni zero, grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO.

Inoltre, il suo progetto discografico, Atlantico_On_tour è stato realizzato con packaging sostenibile in cartone naturale e fibra di mais, biodegradabile in soli due mesi.

Mengoni ha recentemente annunciato i suoi prossimi concerti negli stadi per l’estate 2022 (vedi qui).

Qui a seguire un estratto del live Marco Mengoni Salone del Mobile 2021.

Foto di Roberto Graziano Moro