Marco Mengoni: tre featuring insaspettati in “Materia (Pelle)” e una flotta di “produttori deluxe”

Marco Mengoni Materia (Pelle) tracklist e duetti.

Arriverà il 7 ottobre il secondo capitolo della trilogia di Marco Mengoni. Dopo Materia (Terra) e in attesa di scoprire il titolo del terzo album, in arrivo la primavera prossima, tocca a Materia (Pelle).

Prima di andare a a scoprire insieme i titoli dei brani e i duetti contenuti all’interno di questo nuovo album ricordiamo che dal 2 ottobre Mengoni sarà in tour. Ecco le date:

MENGONI LIVE 2022

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO – SOLD OUT

3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // SOLD OUT

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) // SOLD OUT

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) // SOLD OUT

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) // SOLD OUT

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // SOLD OUT

22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)

