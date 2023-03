Marco Mengoni, da domani online la cover di Let it Be

Marco Mengoni ha annunciato sui suoi social che, finalmente, da stanotte verrà resa pubblica la sua versione di ‘Let It Be‘ con i The Kingdom Choir.

L’annuncio è arrivato con un piccolo teaser tramite il profilo Tik Tok di Marco Mengoni in cui lo vediamo mentre registra in studio la parte del ritornello.

marco mengoni a un passo dal nuovo album

Ai nostri microfoni, pochi giorni prima dell’inizio del festival, Marco Mengoni ci aveva già svelato una serie di dettagli in merito al prossimo album che chiuderà la trilogia di ‘Materia‘.

Tra le varie domande su cosa aspettarci e cosa ascolteremo, abbiamo chiesto se anche la cover sarebbe stata all’interno del progetto magari come bonus track.

La risposta del cantante, a quel tempo, era stata vaga ma solo perché non sapeva neanche lui che tipo di effetto avrebbe avuto sul pubblico.

Allo stato attuale possiamo ipotizzare che non è per nulla da escludere un’inserimento di ‘Let It Be‘, magari solo in vinile seguendo la scia di quanto fatto con ‘Materia (Pelle)‘, in cui nel formato digitale non era stata inclusa la cover di ‘Caro Amore Lontanissimo‘ che, invece, era presente in formato fisico su CD e vinile.

Di seguito l’intervista completa realizzata in quella occasione:

Ricordiamo che Marco Mengoni sarà in tour negli stadi a partire dal 17 giugno e, proprio qualche giorno fa, ha annunciato che ci sarà un ulteriore grande evento al Circo Massimo in Roma il 15 luglio.

Questa data sarà quella di chiusura del tour e servirà per chiudere il cerchio di un 2023 che è iniziato alla grande, continuerà con l’album, l’Eurovision a Liverpool e, per l’appunto, con il tour che sta già iniziando a registrare vari sold out.