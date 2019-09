Marco Mengoni Atlantico On tour. Il cantante annuncia sui social l’uscita di un nuovo CD live per celebrare i successi del tour del 2019.

Atlantico On Tour, un nuovo capitolo di questo bellissimo viaggio insieme a voi.

Un racconto di tutto quello che è stato il #MengoniLive2019 e la promessa di nuove emozioni da vivere insieme.

Stiamo scrivendo la prossima tappa di quello che siamo diventati.

Un doppio CD che racchiude il meglio del #MengoniLive2019.

Per il momento non è ancora stata annunciata la data di uscita, ma Atlantico On Tour sarà disponibile in pre save e pre order dal 27 settembre 2019.

Mengoni ha pubblicato la copertina del lavoro che va a richiamare quella della versione vinile di Atlantico.

Marco Mengoni, nei mesi scorsi, è stato impegnato nel doppiaggio della versione di The Lion King/Il Re Leone insieme ad Elisa, in particolare con il music video L’amore è nell’aria stasera. LEGGI QUI

Intanto, a novembre, Marco Mengoni tornerà on stage con il #MengoniLive2019.

Queste le date, tra cui Milano, Conegliano e Acireale già sold out e raddoppiate.

MARCO MENGONI – #MENGONILIVE2019

6 novembre Perugia, Pala Evangelisti

8, 9 (sold out) e 10 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

12 novembre Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

14 (sold out) e 15 novembre Conegliano, Zoppas Arena

17 novembre Pesaro, Vitrifrigo Arena

19 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

22 novembre Roma, Palazzo Dello Sport

24 novembre Eboli, Palasele

26 novembre Reggio Calabria, Palacalafiore

28 (sold out) e 29 novembre Acireale, Pal’art Hotel

Foto dell’articolo tratte dai social di Marco Mengoni.