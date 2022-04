Marco Masini: da settembre il nuovo tour per i 30 anni insieme

Marco Masini annuncia le date del tour T’Innamorerai di Noi – Oltre 30 anni insieme!.

Dopo il successo del tour nei teatri e dello show all’Arena di Verona, Marco Masini torna live. Appuntamento on stage a partire da settembre con il tour T’Innamorerai di Noi – Oltre 30 anni insieme!.

«Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci* – commenta *Marco Masini* – *Perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa. Il titolo del tour rappresenta un po’ questo livello che si alza sempre di più di amore reciproco, che inevitabilmente mi riporta indietro nel tempo a ripensare ai momenti dove ci stavamo innamorando per le prime volte, cioè quando è uscito il brano “T’innamorerai”. Da lì in poi, per oltre 30 anni, ogni concerto non ha fatto altro che crescere e aumentare questo amore».