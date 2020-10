Sarà in radio dal 9 ottobre il nuovo singolo di Marco Masini La Parte Chiara, estratto dall’album Masini +1, 30th Anniversary (Sony Legacy), uscito dopo il Festival di Sanremo (Qui la nostra videointervista).

Dopo aver portato sul palco del Teatro Ariston un brano sulla volontà di accettare gli errori del passato, è ora la volta di una canzone che indica la consapevolezza come un punto di forza da tenere sempre in considerazione.

La Parte Chiara porta la firma dello stesso Marco Masini insieme a Federica Camba e Daniele Coro, già autori del brano presentato a Sanremo 2020.

Il Confronto, La Parte Chiara e le grandi hit della trentennale carriera di Marco Masini saranno protagonisti dei grandi live del cantautore previsti per il 2021 tra aprile, maggio e settembre.

Il brano sarà accompagnato da un videoclip girato a Ravenna dal regista Stefano Salvati, così come annunciato anche durante IMAGinACTION.

MARCO MASINI LA PARTE CHIARA – IL TESTO

Qualunque sia la tua risposta

All’imprecisione delle cose

Qualunque sia l’inconsistenza

Di promesse ardite a storie già concluse

Fai come se non ti fermasse niente

Fai come se non ti importasse niente

Di tutto e niente

Mi sei venuta in mente ieri

Come un battito a ciel sereno

Mentre il sole stava lì al suo posto

E il mio cervello era già strapieno

Come se tutto fosse uguale a sempre

Come se tutto fosse uguale a sempre

Come se fosse niente

E non è un segno di fragilità

Amare quello che hai avuto quando se ne va

Capire solo all’ultimo momento

Che qui bisogna dare tutto

Ancora prima di parlare

Ancora prima di avere ragione

C’era un destino straordinario

Un gran casino da fare l’amore

Ancora prima di finire

Quando ho paura di perdere tutto

È una discesa già in salita

Dov’è la via d’uscita

La parte chiara della vita

La parte chiara della vita

La parte chiara

La parte chiara della tua presenza

Fa disordine nelle cose

Comunque servirà prudenza

Per non inciampare nelle accuse

Anche se noi non siamo uguali a sempre

Anche se noi non siamo uguali a niente

Anche se resta niente

E non è un senso di necessità

In questo mondo incazzato che domani chissà

Sentire solo all’ultimo momento

Che qui bisogna dare tutto

Ancora prima di parlare

Ancora prima di avere ragione

C’era un destino straordinario

Un gran casino da fare l’amore

Ancora prima di finire

Quando ho paura di perdere tutto

È una discesa già in salita

Dov’è la via d’uscita

La parte chiara della vita

La parte chiara della vita

La parte chiara

A parte il fatto che mi stai tra i denti

A parte che non voglio invece poi mi manchi

E perdi in un momento

E qui bisogna dare tutto

Perché bisogna dare tutto

È una discesa già in salita

Dov’è la via d’uscita

La parte chiara della vita

La parte chiara della vita

La parte chiara

Qualunque sia la tua risposta

All’imprecisione delle cose