Oggi, 31 gennaio 2020 è stato presentato alla stampa il nuovo album di Marco Masini, Masini +1 30th Anniversary, un disco che celebra i 30 anni di carriera del cantautore.

Trent’anni che Masini festeggerà sul palco dove tutto ebbe inizio nel 1990, ovvero quello del Festival di Sanremo dove in quell’anno trionfò nella categoria Nuove proposte con Disperato.

Quest’anno Marco Masini torna con un brano intitolato Il Confronto e scritto insieme a Federica Camba e Daniele Coro.

MARCO MASINI DUETTI IN MASINI +1 30th Anniversary

Il nuovo disco conterrà ben 19 brani di cui 16 cantanti in duetto come già anticipato dal nostro sito in questo articolo.

Gli inediti contenuti nel disco saranno quattro: Il Confronto, La parte chiara, Non è così e Fra la pace e l’inferno, quest’ultimo cantato in coppia con Rita Bellanza, talento passato da X Factor nella squadra di Levante, non senza qualche aspra, e ingiusta, critica.

Nel disco saranno inoltre riproposti alcuni dei brani che hanno caratterizzato la carriera di Masini riproposti in nuove versioni in duetto.

Spazio a grandi nomi della musica italiana come Eros Ramazzotti e Jovanotti, a colleghi cantautori come Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi, Nek, Francesco Renga, Fabrizio Moro, Luca Carboni, Umberto Tozzi e Gigi D’Alessio.

Tra le donne l’amica Ambra Angiolini, Annalisa, Bianca Atzei e Giusy Ferreri. Unica band presente i Modà.

TRACKLIST

Ecco la Tracklist completa con tutti i duetti. L’album arriverà nei negozi di dischi il 7 febbraio prossimo.

Il Confronto (inedito) La Parte chiara (inedito) Non è così (inedito) Disperato feat. Eros Ramazzotti Ci vorrebbe il mare feat. Giuliano Sangiorgi Cenerentola innamorata feat. Ermal Meta Perché lo fai feat. Umberto Tozzi Ti vorrei feat. Ambra Angiolini Vaffanculo feat. Luca Carboni T’Innamorerai feat. Francesco Renga Bella stronza feat. Modà Principessa feat. Nek Lasciaminonmilasciare feat. Gigi D’Alessio L’Uomo volante feat. Jovanotti Io ti volevo feat. Annalisa Che giorno è feat. Bianca Atzei Spostato di un secondo feat. Giusy Ferreri Tu non esisti feat. Fabrizio Moro Fra la pace e l’inferno (inedito) feat. Rita Bellanza

MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY sarà disponibile in formato CD digipack e in special BOX numerato 1000 pezzi che includerà:

CD Digipack

Doppio LP

Foto 30*30 Autografata

Bandana Personalizzata

Ciondolo Tau Personalizzato

Tour Pass (non valido come titolo di ingresso)

Marco Masini Il Tour

Da aprile, inoltre, Marco Masini sarà in tour nei principali teatri italiani e, per celebrare al meglio il traguardo dei 30 anni di carriera, il 20 settembre sarà protagonista sul palco dell’Arena di Verona per un concerto-evento.

Infatti, per festeggiare uno degli artisti più rappresentativi del panorama musicale italiano, saliranno sul palco insieme a Marco anche molti colleghi e amici: Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza, Arisa.

I biglietti per l’appuntamento all’Arena di Verona (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono disponibili in prevendita per gli iscritti al Fan Club a partire dalle ore 10.00 di oggi, venerdì 31 gennaio.

Dalle ore 10.00 di sabato 1° febbraio, i biglietti saranno disponibili al link qui sotto.







Queste le date del tour ad oggi confermate:

3 aprile – MONS – Théâtre Royal de Mons

4 aprile – LIEGI – Forum de Liège

15 aprile – ZURIGO – Kaufleuten Club

16 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18 aprile – ANCONA – Teatro delle Muse

25 aprile – BRESCIA – Dis Play

29 aprile – ASSISI – Teatro Lyrick

30 aprile – BOLOGNA – EuropAuditorium

2 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 maggio – TORINO – Teatro Colosseo

12 maggio – VENEZIA – Teatro Goldoni

15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

16 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

18 maggio – PARMA – Teatro Regio

19 maggio – GENOVA – Politeama Genovese

22 maggio – LECCE – Teatro Politeama Greco

24 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

28 maggio – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

Foto di copertina di Luisa Carcavale