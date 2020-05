E’ uscito il nuovo singolo di Marco Ligabue Dentro, primo estratto dall’album in arrivo entro la fine del 2020.

Dentro è un brano composto totalmente home-made, realizzato durante il lockdown. Anche il video è stato montato in pochi giorni in casa da Marco ed è il suo regalo per la figlia, fatto con il cuore e con l’anima piena di speranza per un futuro migliore.

“Dentro è dedicata a mia figlia, ma anche a tutti quelli che sentono la distanza di qualcuno, soprattutto in questo momento così delicato. Ci ritroviamo chiusi “dentro”, tra quattro mura, ma forse stiamo scoprendo qualcosa di più importante “dentro” di noi. Ho abbozzato il brano voce e chitarra e poi l’ho spedito in California a Corrado Rustici, amico e produttore artistico di livello internazionale. In pochi giorni lui ha arrangiato il pezzo e abbiamo velocemente mixato il tutto.”

Queste le parole di Marco Ligabue che prosegue:

“Il video l’ho realizzato direttamente da casa. Ho pensato ad immagini in bianco e nero, che rispecchiassero queste giornate opache, meno colorate. Ho inserito scene di grande attualità, come strade deserte, medici eroi, gente ai balconi che non vuole abbattersi e reagisce, e tanto altro, per incentrare la visione su come stiamo vivendo oggi. Non poteva, ovviamente, mancare la protagonista del brano, mia figlia Viola. È un pezzo che vuole essere un abbraccio per tutti in questa tosta quarantena. Per il finale, però, ho scelto immagini a colori, segnale inequivocabile di grande speranza, per augurarci di ritornare presto alla vita che desideriamo.”

MARCO LIGABUE DENTRO

Marco Ligabue recentemente ha partecipato alle due edizioni di All Together Now. L’ultimo album del cantautore Il Mistero del DNA risale al 2017, ma l’artista ha poi pubblicato altri singoli come Quante Vite Hai (Qui la nostra videointervista) e Altalena.

Dentro è la storia di un padre che attende di riabbracciare il suo amore più grande.

“Papà, dobbiamo prenderci almeno venti gelati giganti, fare TikTok insieme e divertirci con quella challenge che mi avevi promesso!”

Queste le parole della figlia Viola durante una delle tante videochiamate.