Marco Guazzone, l’artista più amato del cinema italiano, pubblica il singolo “Ti vedo attraverso”

Marco Guazzone Ti vedo attraverso è il nuovo singolo del cantautore fuori dal 9 aprile 2021 in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano arriva dopo la pubblicazione qualche mese fa del singolo Con il senno di poi, brano prodotto da Elisa che ha segnato il debutto da solista per l’artista e la canzone composta per la colonna sonora della nuova campagna mondiale di BVLGARI.

Con questa nuova canzone, recensita più che positivamente dal nostro critico musicale (qui), Marco continua un percorso all’insegna delle belle canzoni di qualità.

Marco guazzone ti vedo attraverso

Ecco come l’artista racconta questo nuovo brano:

“Tutti almeno in un’occasione abbiamo parlato allo specchio, da bambini, prima di un appuntamento importante o dopo un grande dolore. Ma se per una volta fosse lo specchio a parlare con noi? In un dialogo in cui il mio riflesso mi dice finalmente che cosa pensa di me ho immaginato la possibilità di guardarmi da fuori, di sdoppiarmi e confrontarmi con me stesso. È lo specchio che tutti i giorni si fa carico delle mie paure, che mostra sul corpo tutte le mie ferite, che si arrabbia quando non mi ritengo all’altezza rassicurandomi che i miei difetti e le mie debolezze fanno parte di me come tutto il resto, e che tutti i passi falsi e le cadute sono esattamente il percorso che dovevo fare per arrivare fin qui. E’ il mio riflesso che mi ricorda chi sono quando io sono troppo stanco per farlo. Questo è ‘Ti Vedo Attraverso’“

Il brano è stato scritto, tra gli altri, insieme ad Alessandra Flora, autrice di successo per artisti come Malika Ayane, Emma, Noemi, Arisa, Nina Zilli e Gianni Morandi.

Il videoclip è stato realizzato da Luca Nistler, regista, video maker e visual artist,

Nel video Marco Guazzone, di nuovo impegnato in una performance di teatro-danza, è accompagnato da un danzatore che interpreta il suo riflesso: Fabio Calvisi – ballerino per lo spot della Tim di Sanremo e già al lavoro con importanti coreografi.

MARCO GUAZZONE – LA CARRIERA

Il percorso artistico e il curriculum di Marco Guazzone parlano chiaro…

La sua carriera inizia, dopo gli studi al conservatorio, nel 2010 quando si auto-produce e pubblica il suo singolo Love Will Save Us, che viene scelto come colonna sonora ufficiale dello spot Fox Life in onda su Sky.

In seguito con il brano Guasto partecipa alla 62a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Giovani, arrivando quarto nella classifica finale e vincendo i premi Assomusica e Rai Gulp.

Dopo aver pubblicato con la sua band, Gli STAG, l’album L’Atlante Dei Pensieri la sua collaborazione il mondo del cinema e delle colonne sonore, anche per Spot televisivi, caratteristica che accompagnerà la sua carriera, ha inizio.

Alcuni brani del disco infatti vengono scelti come colonne sonore di spot e campagne: Fox 4 Dev in onda su Sky, La Mia Orchestra per la campagna di prevenzione e

sensibilizzazione per la giornata mondiale contro l’AIDS in collaborazione con David Mayer Naman e Nps Italia Onlus, Sabato Simpatico per L’Appuntamento, cortometraggio vincitore del Globo d’ Oro 2013, Atlas Of Thoughts per la campagna “Basta Il Colore” contro violenza, bullismo e omofobia ma non solo… altre canzoni del disco vengono scelte come colonna sonora del cortometraggio Sulla Poltrona Del Papa che segna il debutto alla regia dell’attrice Cristiana Capotondi.

E ancora per il brano Cosa C’è, scritto e interpretato insieme a Paolo Buonvino e Malika Ayane, riceve una nomination ai Ciak D’Oro 2015 come miglior brano originale per la colonna sonora del film Fratelli Unici, le colonne sonore per cinema, teatro e televisione La Mamma Imperfetta, di Ivan Cotroneo, Il Don Giovanni di Filippo Timi, Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna.

Nel 2015 scrive il brano Senza Mentire che diventa la colonna sonora ufficiale della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), nel 2016 collabora alla colonna sonora del film Un Bacio di Ivan Cotroneo con il brano To The Wonders che è stato candidato alle nomination per i David Di Donatello 2017 come miglior brano originale.

Nel 2017 esce il secondo album con gli STAG, Verso Le Meraviglie (qui la nostra video intervista) e diversi brani del disco diventano colonna sonora alle tre stagioni di “Tutto Può Succedere”, la serie tv targata Rai1 nella quale Guazzone compare anche interpretando se stesso.

Ha composto e suonato insieme a Marianne Mirage il brano che fa da titoli di coda della colonna sonora di The Place (nomination ai David Di Donatello 2018 e ai Nastri D’Argento).

Nel 2019 esce nei cinema il film La Notte E’ Piccola Per Noi per il quale ha composto e interpretato insieme alla sua band la colonna sonora e compare nella pellicola anche nella veste di attore.

Ma non solo, Guazzone è co-autore della versione del singolo di Perfect di Ed Sheeran in cui quest’ultimo duetta con Andrea Bocelli, il che lo rende il primo autore italiano ad aver collaborato con il cantautore britannico.

Nella sua carriera ha scritto per Arisa, Andrea Bocelli, Lorenzo Licitra, Chiara Galiazzo ed è stato nominato ai Grammy 2020 tra gli autori del disco Sì di Andrea Bocelli candidato nella categoria “Best

Traditional Pop Album.

Insomma, parliamoci chiaro, una carriera di serie A ma che, in un paese come il nostro, in cui la musica passa attraverso alcune semplici (e a volte banali) parole come Tv, Talent Show, Streaming, Trap e indie, ancora non è così noto al grande pubblico come dovrebbe.

Foto di copertina di Alessandro Cantarini