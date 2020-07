Marco Filadelfia torna con “Weekend” insieme al duo I Desideri

Esce oggi il nuovo singolo del cantautore modenese Marco Filadelfia Weekend con la collaborazione dei I Desideri, duo pop – rap napoletano formato dai fratelli Salvatore e Giuliano Desideri.

Il brano, scritto da Marco Filadelfia, prodotto da Loree Martini e mixato da Jeremy Buxton, è un pezzo che racconta le esperienze estive delle nuove generazioni, utilizzando anche le espressioni e il gergo tipici dei giovani di oggi.

È possibile scaricare o ascoltare il brano in streaming al seguente: link:https://marcofiladelfia.lnk.to/Weekend.

«”Weekend” rappresenta in questo momento più che mai la mia voglia di ripartire, senza pensare al passato e senza rimpianti – spiega Marco Filadelfia – L’estate è come un lungo “weekend” e con le persone giuste al proprio fianco, tutto è speciale».

L’artista nel 2016 ha debuttato come centrocampista nella Nazionale Italiana Cantanti e, come lui stesso ama raccontare “mi sono trovato dal campetto dietro casa allo Stadio Olimpico di Roma in mezzo alle più grandi star della musica italiana e ….non era più solo un sogno”. È proprio grazie alla collaborazione sportiva con la Nazionale Italiana Cantanti che Marco entra a far parte della N.I.C. United, l’etichetta che fa capo alla squadra calcistica composta da alcuni dei più importanti artisti italiani.

CONOSCIAMO MEGLIO MARCO FILADELFIA

Marco Filadelfia, anche conosciuto come Much Fila, è un personaggio molto attivo e seguito sui social. Spigliato comunicatore, utilizza tutti i mezzi a disposizione per raccontarsi: internet, social network, scrittura, sport, foto, video e musica.

Conta oltre 96mila follower su Instagram, oltre 300mila iscritti alla sua pagina Facebook, oltre 400mila visualizzazioni su YouTube e oltre 300mila stream su Spotify.

Il suo esordio discografico risale al 2015, con il singolo Senza limiti, seguono, tra gli altri, Questa estate feat. Astol, Polleg, Facciamo l’amore e BUSINESS.

Marco Filadelfia è anche autore di un romanzo edito da Mondadori dal titolo Con il cuore tra le nuvole.