Marcella Ovani, cantante del gruppo tutto al femminile delle Lollipop, lanciato ad inizio duemila da un programma televisivo, ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Bosio per TVLO.

L’artista ha colto l’occasione per parlare della sua carriera, svelare qualche anticipazione, ma anche per togliersi non pochi sassolini dalla scarpa.

Marcella ha innanzitutto parlato del ritorno delle Lollipop, avvenuto nel 2013, attribuendosi il merito della reunion.

Quell’anno il gruppo si è ripresentato sulle scene musicali, non più come quintetto ma composto da solo tre elementi (ve ne abbiamo parlato qui)…

“Ho digerito un sacco di rospi durante il periodo Lollipop, non solo tra di noi del gruppo dove c’era molta invidia, ma anche quando si dovevano accettare cose che non si volevano fare“

Prosegue affermando:

“Io sono molto determinata e ho un carattere molto forte. Se voglio fare una cosa mi ci impegno finché non raggiungo il mio obiettivo. Infatti, le Lollipop si può dire che le abbia rimesse in piedi da sola“.

Marcella Ovani parla poi di ogni componente del gruppo. Le sue parole sono dirette e non risparmiano critiche alle ex colleghe, soprattutto verso Roberta Ruiu…

“Dominique l’ho sentita e mi ha fatto piacere. È una grande artista. Marta è una donna insicura e nonostante gli screzi che si sono creati, la rispetto. Con Veronica, nonostante mi abbia chiesto scusa per determinate cose poco carine che mi ha detto, non mi sento ancora pronta ad affrontare la cosa. Magari se avremo modo di vederci faccia a faccia chiariremo“.

La cantante lascia per ultima Roberta Ruiu. Quando parla di lei, non nasconde che non sono mai andate d’accordo, che non le piaceva il suo modo di atteggiarsi, e che adesso sta meglio non dovendo più lavorare insieme alla collega.

Marcella Ovani non perde l’occasione anche per raccontare un comportamento poco carino e delicato che Roberta Ruiu avrebbe tenuto nei suoi confronti.

“Mio padre ha passato un mese intubato tra la vita e la morte e lei pretendeva che fossi partecipe e presente alle serate. Il mio pensiero in quei momenti era solo quello di stare accanto alla mia famiglia e lei non ha capito il mio dolore“.

Marcella si lascia andare anche a qualche anticipazione sul suo futuro lavorativo.

Per quanto riguarda la musica, annuncia che in autunno ci saranno novità provenienti da oltre oceano. Svela infatti di essere stata contattata dagli autori che scrivono per Demi Lovato e Alicia Keys.

Infine, rivela un suo desiderio che però non ha nulla a che fare con la musica, ossia quello di partecipare al Grande Fratello… “Vorrei fare quello normale perché non sono e non mi sento famosa. E poi vorrei vedere cosa succede all’interno della casa visto che sono una che non le manda a dire“.

Chissà se Marcella Ovani riuscirà a realizzare questo suo desiderio; nel caso, i futuri inquilini della Casa sono avvisati su cosa li attende.