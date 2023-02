Mara Sattei, “voglio incontrare Gigi D’Ag. Oggi si chiude un cerchio”

Mara Sattei è arrivata in conferenza stampa per parlare delle sue impressioni generali su questo festival, il primo per lei, e di Duemilaminuti che sta ottenendo un bel successo.

“La prima serata l’ho affrontata con molta tensione, poi piano piano mi sono sciolta e ieri sera mi sono totalmente rilassata con Noemi. Ho rivisto i video e si vede proprio che ci siamo divertite. Mi dispiace che sia già arrivata la finale perché stavo iniziando a godermela, ho preso le misure con il palco”

In merito alla cover di Mara Sattei e Noemi di ieri sera, dove hanno scelto di portare la dance di Gigi D’agostino:

“L’amour Tojours è stato il primo brano al quale ho pensato per la serata cover. prendere questa challenge e farla nostra è stato stimolante, sono cresxciuta con Gigi Dag grazie anche a mio zio che fa il dj e suonava le sue canzoni. Me ne ha fatto innamorare e portarlo con Noemi, mescolare le nostre voci, è stato bellissimo. Spero di mettermi in contatto con Gigi, incontrarlo, conoscerlo e stringergli la mano”

Il brano ha diverse sfumature ma ruota attorno ai maltrattamenti verso le donne. Un tema difficile da affrontare:

“E’ stato molto importante affrontare Sanremo con un brano che ha un peso e un’anima così forte. Una tematica purtroppo attuale oggi, quello cdella manipolazione mentale nei confronti delle donne ed è difficile da scovare soprattutto tra i più giovani. Per me è un messaggio di speranza quello di trovare la forza di uscirne ed essere sul palco per dare forza alle persone che subiscono questo per me è importante. Il potere della musica, quello anche di aiutare le persone, per me è bellissimo e spero di mettermi in contatto con chi ne avrà bisogno”

Le cose di questo festival che Mara porterà con se:

“Sono cresciuta tantissimo in questi pochi giorni e nel pre-gara. Una crescita personale e professionale incredibile. Mi porto dietro tante cose, non solo tre. Il calore della gente mi ha destabilizzata un po’, non mi aspettavo tutte queste persone che ti danno questo supporto e amore”

Essendo la sua prima partecipazione, Mara prova mille emozioni diverse:

“Non posso essere ipocrita, l’emozione da 1 a 10 è 10. Mettere piede per la prima volta su quel palco è stata tantissima roba ma sono riuscita a tramutare queste emozioni in forza per affrontare questo brano e farlo capire alle persone che lo avrebbero ascoltato. Ci sono tanti brani che mi piacciono, da Paola e Chiara a Madame e Marco Mengoni.”

Ultima serata, dunque, anche per Mara Sattei che incrementa il proprio bagaglio personale e professionale in vista di un futuro dove è stato già annunciato il tour, ma la concentrazione è tutta per questa finale:

“Stasera si va a chiudere il cerchio di questo festival quindi ha un’importanza diversa. Ogni serata mi ha dato tanto ed le serate hanno tutte una storia separata. Sarò più libera e tranquilla per affrontare tutto, mi interessa solo chiudere il cerchio del lavoro e basta”

In chiusura si è parlato del Sanremo preferito di Mara Sattei, delle canzoni con cui è cresciuta e che l’hanno particolarmente segnata:

“Sono cresciuta con Sanremo, a casa lo vedevamo tutti insieme con nonni e genitori. Ci sono stati tanti brani che hanno segnato la mia vita. Gechi e vampiri di Gerardina Trovato mi ha segnata tantissimo, i miei genitori non ce la facevano più a sentirmela cantare. Ti Regalerò una Rosa di Simone Cristicchi è un brano molto emotivo e anche ascoltandolo ho capito come affrontare al meglio il mio festival, ma amo anche Luce di Elisa. Tanti, davvero tanti”