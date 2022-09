Mara Sattei live nei club: annunciato l’Universo Tour 2022

Mara Sattei. Tour nei club.

Dopo il successo delle date estive, Mara Sattei annuncia l’Universo Tour 2022 nei club.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo album d’esordio Universo.

Queste le date confermate. Il tour è organizzato da Next Show e OTR Live.

MARA SATTEI – UNIVERSO TOUR 2022

1 Ottobre – Lo Quarter – Alghero (SS)

6 Ottobre – Largo Venue – Roma

13 Ottobre – Genova – Rigenerazioni – Lilith Festival E Giardini Luzzati

14 Ottobre – Cap 10100 – Torino

15 Ottobre – New Age – Roncade (TV)

Per ognuno degli appuntamenti autunnali nei club, inoltre, 50 fan potranno acquistare un vip pack, che darà diritto alla partecipazione esclusiva alle prove della serata e ad incontrare l’artista nel backstage.

Il tour è l’occasione per ascoltare per la prima volta live il suo album d’esordio Universo (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile in fisico, streaming e digitale.

Il disco è stato interamente prodotto da thasup che ne ha seguito anche la direzione artistica.

Questa la tracklist dell'album Universo di Mara Sattei.

UNIVERSO – TRACKLIST

Universo (Intro)

Blu Intenso (feat. Tedua)

Cicatrici

Tetris (feat. Carl Brave)

Ciò che non dici

Tamigi

Parentesi (feat. Giorgia)

Shot

Antartide

0 rischi nel love (feat. thasup)

Sabbie Mobili

Occhi Stelle (feat. Gazzelle)

Scusa

Perle

Dopo l’album di debutto, Mara Sattei è stata tra i protagonisti dell’estate italiana grazie alla collaborazione nella hit di Fedez La dolce vita (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), singolo a cui ha preso parte insieme a Tananai.