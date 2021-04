Mara Sattei: dopo le sue “Registrazioni” in arrivo il nuovo singolo “Scusa”

Quali canzoni sarebbero apprezzate in Corea e cosa verrebbe, addirittura, bannato dalla Tv.

Lo show verrà trasmesso anche quest'anno dalla Rai in tv e radio oltre che su RaiPlay.

Il Blasco si è distinto nel corso degli anni per grandi canzoni scritte per le donne della musica italiana .

Nuovo appuntamento con il Talent show di Canale 5 che, in questa puntata, ha ospitato per la prima volta Madame.

Dopo i brani in collaborazione con Boomdabash ed Emma Marrone, l'Amoroso è pronta al ritorno discografico.

Torna l'iniziativa che, grazie anche a FIMI, ha visto raddoppiato in quattro anni il volume di musica acquistata.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.