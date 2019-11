Sono passati alcuni mesi dall’uscita di Nuova Registrazione 326, la prima traccia ufficiale di Mara Sattei che è stata pubblicata lo scorso mese di maggio e che oggi ha superato quota 2 milioni e mezzo di stream.

Ora è arrivata una nuova traccia, ovvero Nuova Registrazione 402, prodotta dal fratello tha Supreme, che promette di bissare il successo del precedente singolo.

“Nuova Registrazione 402 è uno sfogo personale collegato al brano precedente, Nuova Registrazione 326.

È un vero e proprio seguito. Un flusso di parole per entrare ulteriormente in un periodo della mia vita in cui ho dovuto lasciare indietro alcune cose per far sì che potessi darne spazio ad altre.

È una lettera a me stessa, come se parlassi tra me e me in un viaggio introspettivo.”