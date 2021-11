Mara Sattei torna con un nuovo brano prodotto dal fratello, tha Supreme, “Ciò che non dici”

Torna Mara Sattei con Ciò che non dici. Il testo del brano racconta l’importanza di agire… l’uscita è fissata per il 3 dicembre e la canzone è già disponibile in pre save qui.

Mara Sattei, che ha collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming totali con la sua musica e le collaborazioni che l’hanno vista protagonista, è già riuscita ad affascinare tutti già con le sue Registrazioni: Nuova Registrazione 326 – certificata disco d’Oro -, Nuova Registrazione 402 e Nuova Registrazione 527… dei veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da tha Supreme.

In attesa di lanciare la sua musica Mara ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali da Coez a Lous and the Yakuza, passando per Carl Brave, tra i tanti.

Dopo l’esordio ufficiale con Scusa, canzone uscita negli scorsi mesi, arriva questo nuovo pezzo, fuori Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy, prodotto da tha Supreme, artista che accompagna la sorella nel suo percorso discografico sin dagli esordi.

Ciò che non dici mette in risalto ancora una volta le grandi abilità di liricista di Mara Sattei, nonché una potenza vocale capace di entrare forte nell’anima di ogni ascoltatore. Ecco come ne parla la stessa Mara: Sattei:

CIÒ CHE NON DICI è un brano che ho scritto per raccontare quanto sia più importante agire invece di aspettare che qualcosa accada, di quanto il silenzio, a volte, riesca a parlare più di mille parole.

Mara Sattei Ciò che non dici testo e audio

In arrivo il 3 dicembre

