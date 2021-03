Mara Maionchi spopola su TikTok e chiama a raccolta i talenti. Ecco i video più interessanti e divertenti

Mara Maionchi chiama, il talento risponde… su TikTok.

In accordo con la nota piattaforma Mara Maionchi (@maramaionchi), che ha già conquistato la piattaforma con aneddoti divertenti e il suono della sua inconfondibile risata, ha voluto provare a chiamare a raccolta tutti i creator curiosa di scoprire i vari talenti presenti sulla piattaforma.

L’invito è stato postato da Mara il 24 marzo e, in pochi giorni, sono stati oltre 2000 i video creati con #MaraReacts che hanno superato i 33 milioni di visualizzazioni.

Una risposta che ha lasciato stupefatta la discografica ormai da anni lanciata nel mondo della Tv…

“Per una della mia generazione (eh sì, tecnicamente io sì che sono una boomer essendo classe 1941) è strabiliante sentir parlare di questi numeri: parliamo di oltre la metà della popolazione italiana! Questo seguito non mi inorgoglisce per vanità, ma per la genuina sorpresa di essere nei pensieri di qualcuno tanto da intrattenerlo.

Un ragazzo mi ha scritto quando ho commentato con sorpresa i 10.5 MIL di visualizzazioni ‘1 milione sono solo mie’: un po’ ho riso e un po’ mi sono emozionata, questa attenzione mi scalda il cuore. Il mio management mi ha proposto questa attività per tenermi aggiornata sui trend di comunicazione, ma io mi sto godendo anche l’ondata di calore umano, non solo la “novità” tecnologica che, certo, mi affascina sia per effetto moltiplicatore sia perché il contatto con il pubblico è ancora più diretto grazie ai video“.