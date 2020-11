Manuel Aspidi torna con il brano natalizio “This Christmas”

Manuel Aspidi pubblica il nuovo brano This Christmas, scritto e prodotto da Phil Palmer con la direzione artistica di Numa. Il brano, negli store e in radio dal 25 novembre 2020, contiene un messaggio di augurio e di speranza.

Con This Christmas (etichetta Thomas Music & Art), Manuel vuole diffondere positività in un momento delicato per tutto il mondo. Sicuramente, questo sarà un Natale diverso dal solito; e il cantante, che già in altre occasioni ha usato la musica per mandare messaggi positivi, ha deciso di farlo – a maggior ragione – in quest’occasione.

This Christmas è un brano natalizio, che tocca le corde del cuore. Visto il suo messaggio, il singolo è rivolto a tutti ed è diffuso a livello internazionale. Inoltre, il pezzo è accompagnato da un videoclip ufficiale girato nel suggestivo Regno di Babbo Natale, con protagonista lo stesso Manuel Aspidi. La regista della clip, Giulia Lucarini, dice: “Nel video abbiamo voluto dar vita alle parole di Manuel attraverso immagini legate ai valori della famiglia e dell’unione, ambientate nella magica atmosfera del Natale. Manuel è un artista disponibile pronto a mettersi in gioco, condividendo sempre idee con il team e facendo di un progetto un lavoro comune”.

Manuel Aspidi – This Christmas – Video

Il regalo di Natale di Manuel per i fans

Tutti coloro che scaricheranno This Christmas, riceveranno un regalo di Natale da parte di Manuel. Si tratta della foto della copertina, autografata con dedica personalizzata. Per ricevere il regalo, dopo aver scaricato il brano dalle varie piattaforme digitali, basta mandare lo screenshot dell’avvenuto acquisto all’indirizzo email: deborah.quintili@libero.it, indicando il proprio nome e indirizzo postale. Così, la dedica sarà personalizzata per ognuno e sarà recapitata direttamente a casa.

Il brano conferma la collaborazione di Manuel Aspidi con Phil Palmer, ex chitarrista della storica band inglese Dire Straits. I due artisti hanno già lavorato insieme per i singoli Let out this light e Last Call. Al momento, Manuel sta lavorando ad un nuovo Ep interamente in lingua inglese da lanciare nel mercato internazionale.