Mantova Live Estate 2021: 9 grandi live in programma. Da Max Pezzali a Paolo Conte, da Levante a Manu Chao

Mantova Live Estate 2021… nove giorni di grandi eventi da Paolo Conte a Max Pezzali, da Massimo Ranieri a Levante.

Shining Production in collaborazione con Comune di Mantova e Fondazione Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo sono pronti a riempire di musica l’incantevole scenario dell’Esedra di Palazzo Te.

Sono nove gli eventi in programma. Oltre al concerto del Maestro Paolo Conte, che sarà sul palco dell’Esedra il 29 agosto, e a quello di Francesco De Gregori, fissato per il 3 di settembre, entrambi già previsti nel 2020 e poi obbligatoriamente rinviati a quest’anno, il cartellone presenta nomi come: Antonello Venditti, Massimo Ranieri, Levante, Max Pezzali, Franco126, Manu Chao e Andrea Pucci.

Mantova live estate 2021

Questo il calendario degli eventi:

29 agosto 2021 PAOLO CONTE, 50 Years Of Azzurro

30 agosto 2021 MAX PEZZALI, MAX 90 LIVE

31 agosto 2021, ANDREA PUCCI, Il Meglio Di

1 settembre 2021 MASSIMO RANIERI, Sogno e Son Desto

2 settembre 2021 ANTONELLO VENDITTI, Unplugged Special 2021

3 settembre 2021 FRANCESCO DE GREGORI, De Gregori & Band Live – The Greatest Hits

4 settembre 2021 FRANCO126, Multisala Premiere

5 settembre 2021 LEVANTE, Dall’Alba al Tramonto Live

6 settembre 2021 MANU CHAO, El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico

INFORMAZIONI

GREEN PASS

Dal 6 agosto 2021, come stabilito dal DL approvato il 22 luglio 2021, per accedere a tutti i concerti e gli spettacoli dal vivo in Italia, anche all’aperto, è necessario esibire il Green Pass o certificazione equivalente, che vengono rilasciati a chi ha effettuato:

entrambe le dosi di vaccino (valido 270 giorni).

la prima dose di vaccino (valido da 15 giorni successivi fino alla seconda dose).

un tampone negativo (valido 48 ore)

SONO ESCLUSI:

I ragazzi sotto i 12 anni.

Le categorie che non possono essere soggette a vaccinazione con certificazione dell’esenzione.

Per saperne di più sul Green Pass cliccate qui.

INFO POINT E CONTROLLO GREEN PASS

Sarà presente un info point per ogni evento per offrire la possibilità di effettuare il controllo preventivo del Green Pass o documentazione equivalente, nelle ore precedenti l’apertura dei cancelli, per velocizzare e rendere più fluido l’ingresso serale.

INFO, AGGIORNAMENTI E ORARI

Per tutte le informazioni, aggiornamenti e orari vi chiediamo di consultare i siti ufficiali www.shiningproduction.com e www.mantova-live.it e relative pagine Facebook e profili Instagram.