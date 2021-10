Maneskin: sold out in due ore il tour europeo 2022. Ascolta l’audio anteprima del singolo MAMMAMIA

I Maneskin sempre più internazionali. Dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest 2022 la band di Damiano, Ethan, Thomas e Victoria ha annunciato un nuovo tour europeo, il Loud Kids on Tour, che ha già registrato risultati record. In sole due ore sono stati polverizzati i biglietti della tournée, organizzata e prodotta da VIVO Concerti, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa nei mesi di febbraio e marzo 2022.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan torneranno a infiammare il pubblico con un tour di sedici date tutte sold out.

I Maneskin torneranno ovviamente anche ad esibirsi sui palchi italiani quest’inverno e il prossimo anno. Per la prima volta, la band si esibirà nei principali palazzetti in tredici date, anch’esse tutte sold out (sempre organizzate e prodotte da Vivo Concerti), a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma. Qui trovate tutti gli appuntamenti fissati fin’ora.

Nel frattempo, i Maneskin anticipano l’arrivo di una nuova canzone. Mammamia è il titolo del loro nuovo singolo in lingua inglese, in arrivo su tutte le piattaforme online il prossimo 8 ottobre. In attesa di poterla ascoltare, il gruppo ci ha fatto sentire una breve anteprima sul loro profilo TikTok ufficiale. Nel pezzo ci sono frecciatine ai cugini francesi, che avevano accusato Damiano di sniffare cocaina alla finale di ESC.

AUDIO ANTEPRIMA testo E TRADUZIONE DI MAMMAMIA DEI MANESKIN

@therealmaneskin Oh MAMMAMIA a little sneak peak for you 💝 ♬ MAMMAMIA – Måneskin

Testo

Oh mamma mia ma

Ma mamma mia ah

You wanna touch my body

I say you’re not allowed

You wanna handle me

But I’m a bit too much

I’ll burn the place down

‘Cause I’m too fucking hot

Oh mamma mia ma

Ma mamma mia ah

You wanna arrest me but

Oh I’m just having fun

I swear that I’m not drunk

And I’m not taking drugs

They ask me why I’m so hot

‘Cause I’m italiano

Traduzione

Oh mamma mia ma

Ma mamma mia ah

Vuoi toccare il mio corpo

Ho detto che non ne hai il permesso

Vuoi gestirmi

Ma io sono un po’ troppo

Io farò bruciare questo posto

Perché sono troppo caldo

Oh mamma mia ma

Ma mamma mia ah

Tu mi vuoi arrestare ma

Oh mi sto solo divertendo

Giuro che non sono ubriaco

E che non sto prendendo droghe

Mi chiedono perché sono così figo

Perché sono italiano

LE date EUROPEE del Loud Kids Tour dei Maneskin

Domenica 6 febbraio 2022 || London, UK @ O2 Academy Brixton – SOLD OUT

Giovedì 10 febbraio 2022 || Bruxelles, Belgium @ Forest National– SOLD OUT

Sabato 12 febbraio 2022 || Esch-sur-Alzette, Luxembourg @ Rockhal– SOLD OUT

Martedì 15 febbraio 2022 || Warsaw, Poland @ Torwar Hall – SOLD OUT

Venerdì 18 febbraio 2022 || Wien, Austria @ Stadthalle– SOLD OUT

Lunedì 21 febbraio 2022 || Paris, France @ Le Zenith– SOLD OUT

Giovedì 24 febbraio 2022 || Zurich, Switzerland @ Halle 622– SOLD OUT

Sabato 26 febbraio 2022 || Berlin, Germany @ Verti Music Hall– SOLD OUT

Lunedì 28 febbraio 2022 || Prague, Czech Republic @ Mala Sportovni Hala – SOLD OUT

Martedì 1 marzo 2022 || Budapest, Hungary @ Barba Negra – SOLD OUT

Giovedì 3 marzo 2022 || Amsterdam, The Netherlands @ AFAS Live– SOLD OUT

Lunedì 7 marzo 2022 || Kiev, Ukraine @ Stereo Plaza– SOLD OUT

Mercoledì 9 marzo 2022 || Moscow, Russia @ Stadium Live– SOLD OUT

Venerdì 11 marzo 2022 || St. Petersburg, Russia @ Tinkoff Arena– SOLD OUT

Domenica 13 marzo 2022 || Tallinn, Estonia @ Saku Suurhall– SOLD OUT

Lunedì 14 marzo 2022 || Riga, Latvia @ Arena Riga– SOLD OUT