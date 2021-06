I Maneskin rompono il silenzio: Simon Cowell non sarà il loro nuovo manager

Continua il mistero sul manager dei Maneskin ovvero colui, colei o coloro, che avrà/anno il compito di gestire la carriera, ormai internazionale della band nella fase più importante, ovvero quella del successo post vittoria all’Eurovision 2021.

Ad oggi non è ancora noto chi ricoprirà questo ruolo o se ci sia qualcuno che già ha preso il posto di Marta Donà de La Tarma Management, colei che ha seguito il gruppo dagli esordi fino a qualche settimana fa quando, a mezzo social, ha fatto sapere che Damiano & soci avevano deciso di continuare senza di lei.

Maneskin nuovo manager

Ad oggi sono due le ipotesi trapelate….

La prima è quella lanciata dal nostro sito in questo articolo, ovvero che il produttore artistico della band, Fabrizio Ferraguzzo, andrebbe a ricoprire questo ruolo all’interno di una nota società che segue cantanti e influencer.

La seconda è invece quella circolata su tutte le testate nazionali e non, che vedeva Simon Cowell, ex manager degli One Direction e di altri artisti internazionali, oltre che creatore di X Factor, prendere in mano il futuro della band.

Il nostro sito non ha mai creduto a questa seconda ipotesi spacciata come un Rumors del New York Times, testata americana che in realtà aveva riportato l’indiscrezione come “notizia apparsa su diverse testate” (articolo che in realtà noi non siamo riusciti a rintracciare, come scritto in questo articolo).

E proprio su quest’ultimo punto la band, che fino ad oggi non aveva rilasciato dichiarazioni, ha voluto smentire…

In un’intervista rilasciata in Polonia in occasione della loro partecipazione al Polsat SuperHit Festiwal 2021, hanno risposto così alla domanda su Cowell:

“No, non è vero, Simone non sarà il nostro nuovo manager, è una Fake News.“

Damiano ha specificato che lui e i suoi compagni hanno incontrato Simon Cowell solo una volta qualche anno fa.

Insomma, non resta che aspettare che arrivino conferme ufficiali. Nel frattempo la musica della band si sta dimostrando un successo mondiale, dagli USA alla Gran Bretagna, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.