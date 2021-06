Record storico per i Måneskin... due brani nella Top 10 UK Singles charts

Måneskin inarrestabili… Damiano e soci festeggiano un nuovo record mondiale storico.

La band con la vittoria all’Eurovision 2021 ha davvero fatto Jackpot… non c’è settimana infatti in cui i ragazzi non mettano a segno un nuovo traguardo o record.

Oggi infatti sono gli artisti italiani più ascoltati del mondo su Spotify con 24 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese.

In totale sono oltre un miliardo e mezzo di streaming dei brani della band che continua la propria ascesa, a quanto pare inarrestabile, nelle classifiche internazionali.

MÅneskin record storico

Quello annunciato il 25 giugno 2021 infatti un verso e proprio risultato da record mai raggiunto prima da un’artista italiano. Ben due brani della band infatti sono entrati nella Top 10 della prestigiosa UK Singles Chart.

Per la precisione I wanna be your slave occupa la posizione numero #6 mentre Beggin’ si piazza alla #10. Un successo che continua anche negli USA dove I wanna be your slave occupa la prima posizione della classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard USA.

I Måneskin sono attualmente presenti nella Top 50 Spotify Global Chart con diversi brani. Ecco quali e in che posizione:

#5 Beggin’ oltre 5 milioni di streaming, presente nella Top 50 Spotify di ben 61 paesi . In dieci di questi, tra cui la Germania, il brano occupa la prima posizione. Il brano è anche primo nella Top 200 Shazam Global Chart

oltre 5 milioni di streaming, presente nella Top 50 Spotify di ben 61 paesi . In dieci di questi, tra cui la Germania, il brano occupa la prima posizione. Il brano è anche primo nella Top 200 Shazam Global Chart #11 I wanna be your slave – Disco d’oro, 100 milioni di streaming, presente nella Top 50 Spotify di 34 paesi

– Disco d’oro, 100 milioni di streaming, presente nella Top 50 Spotify di 34 paesi #25 Zitti e buoni – Triplo disco di platino, oltre 170 milioni di streaming, in Top 50 in 28 paesi (primi in due di questi)

Anche l’album Teatro D’ira – Vol. 1 (qui la nostra recensione) sta iniziano a raccogliere risultati all’estero. Attualmente si trova infatti alla #1 della classifica album in Svezia.

Inoltre i brani Zitti e Buoni e I wanna be your slave sono certificati con il disco d’oro in Turchia e Polonia e, il secondo, anche in Irlanda.