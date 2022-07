Nuovi traguardi per i Måneskin: doppia nomination agli MTV VMA e la numero #1 in una chart americana per Supermodel

Nuovi premi internazionali in arrivo per i Maneskin? Potrebbe essere…

Dopo aver pubblicato il video live della perfomance di Supermodel al Circo Massimo di Roma, evento sold out in cui hanno suonato davanti a 70.000 persone, per la band arrivano nuove soddisfazioni.

La band, che il 26 luglio, è rientrata negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, ha raggiunto ancora una volta la posizione numero #1 nella U.S. Alternative radio con Supermodel, terzo brano della band in meno di un anno ad arrivare alla vetta di una o più classifiche rock di Billboard (ci erano già riusciti Beggin’ e I WANNA BE YOUR SLAVE).

Un traguardo che, secondo Mediabase, vede i Maneskin come gli unici artisti ad aver raggiunto la numero #1 nella U.S. Alternative radio con due canzoni quest’anno.

Il 26 luglio sono arrivate anche due nuove nomination, premi che potrebbe aggiungersi alla vittoria dei Billboard Music Awards nella categoria “Top Rock Song” e a quella dell’iHeartRadio Music Award come “Best New Alternative Artist”.

Questa volta i Maneskin sono candidati agli MTV VMA nelle categorie BEST NEW ARTIST e BEST ALTERNATIVE VIDEO (per I WANNA BE YOUR SLAVE). I premi si terranno il 29 agosto 2022.

Maneskin tour

Qui a seguire il calendario aggiornato del tour dei Maneskin, il LOUD KIDS TOUR – NORD AMERICA E EUROPA (INDOOR).