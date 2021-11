Zitti e buoni... i Måneskin vincono il premio "Best rock" agli MTV EMAs 2021

Nuovo riconoscimento internazionale per i Maneskin, la band che da marzo scorso, dal momento della vittoria al Festival di Sanremo 2022 con Zitti e buoni, non ha mai smesso di portare a casa nuovi traguardi a livello internazionale… ora è la volta del Mtv Emas.

Freschi del lancio, l’8 ottobre scorso, del loro nuovo singolo, Mammamia, la band formata da Damiano, Ethan, Victoria e Thomas, è stata candidata, evento mai successo prima ad un artista italiano, a ben tre Mtv EMAs.

Maneskin MTV EMAS 2021

Per la precisione i Maneskin hanno ricevuto la nomination nelle categorie Best Italian Act, premio poi andato ad Aka 7even, Best rock e Best Group.

E così ieri sera, in diretta dal Papp Làszlo Sportarena, di Budapest, in Ungheria, la band si è esibita live sulle note di Mammamia e ha ricevuto il premio in una delle categoria più ambite davanti a 1500 spettatori… i Maneskin hanno vinto infatti il premio Best Rock.

A caldo questo il commento postato dalla band sui social:

Best Rock andiamo!!! Questo premio significa così tanto per noi! Grazie agli MTV EMAs per tutte le nomination e per averci permesso di suonare su un palcoscenico da sogno + infinita gratitudine a tutti coloro che ci hanno sostenuto e votato, vi vogliamo bene!!!

Tra i commenti apparsi sotto il post le congratulazioni di alcuni grandi rocker italiani come Piero Pelù e ma anche quelli della casa discografica, la Sony Music, sia italiana che estera. In particolare la Sony Music Uk ha commentato con una parola che dice tutto… ICONIC.