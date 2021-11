Aka 7even batte Rkomi, Madame, Måneskin e Caparezza... è lui il "Best Italian Act" agli Mtv EMAs 2021

Aka 7even Best Italian Act 2021. E fu così che l’outsider ebbe la meglio… Aka 7even ha infatti trionfato agli Mtv EMAs 2021 come “Best Italian Act”.

Lo definiamo outsider in quanto il suo nome non era presente tra i quattro candidati ma è stato scelto dal pubblico con un sondaggio social che lo ha visto avere la meglio su artisti come Blanco, Coma_Cose e Sangiovanni.

Insomma una vittoria doppia visto che certifica l’enorme l’affetto e seguito del pubblico per Luca, questo il vero nome dell’artista.

La vittoria agli MTV EMAs 2021 è un altro traguardo di un 2021 straordinario per Aka. Entrato a novembre scorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi l’artista è arrivato fino alla finale del programma.

Finito il programma il suo EP omonimo, Aka 7even, uscito per Columbia Records Italy / Sony Music Italy, ha conquistato il disco di platino portandolo ad oggi nella top 15 dei dischi più venduti in Italia nel 2021. Certificati anche in singoli Loca (triplo disco di platino) e Mi manchi (doppio disco di platino).

Di recente Aka 7even ha pubblicato un nuovo brano inedito, 6 PM, che in 15 giorni ha già quasi raggiunto 700.000 stream. Qui a seguire il video.

La prossima uscita del giovane artista è prevista per il 23 novembre prossimo quando arriverà nelle librerie il suo primo libro, 7 vite.

Ecco come Aka ha commentato la notizia della vittoria nell’importante rassegna mondiale di MTV in onda questa sera (clicca qui per scoprire come vederla):