Måneskin: Il debutto di “Rush”. Primo posto in Italia e in altri sei paesi. Buon risultato anche nel Regno Unito

Uscito lo scorso venerdì Rush, il nuovo disco dei Maneskin, il primo dopo il successo internazionale, ha debuttato oggi al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia ma anche in vetta a quella dei vinili. Risultati che non si fermano al nostro paese come scoprirete in questo articolo.

Maneskin rush classifica

Sono sette i paesi, Italia compresa, in cui il disco è riuscito a conquistare la prima posizione della classifica album. Eccoli:

Italia

Francia

Giappone (chart internazionale)

Belgio

Paesi Bassi

Svizzera

Lituania

Non solo, il disco è inoltre all’interno delle Top 5 di altri 10 paesi, fra cui il Regno Unito (#5), Germania (#3), Finlandia…

#3 Germania

#4 Finlandia

#5 Regno Unito

#6 Norvegia

#8 Svezia

#16 Irlanda

#27 Australia

Questi risultati vanno ad aggiungersi alla #3 posizione all’interno del Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global e all’entrata – a sole 24 ore dall’uscita – nella classifica iTunes al #1 posto in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto.

Resta da capire nei prossimi giorni se i Maneskin riusciranno a conquistare anche gli Stati Uniti. Tra l’altro Victoria, Damiano, Thomas e Ethan si sono recentemente esibiti live con Gossip al fianco di Tom Morello, ospiti del celebre Tonight Show di Jimmy Fallon.