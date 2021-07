Per i Maneskin arriva la conferma... sono gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify nell'ultima settimana

I Maneskin confermano il loro successo a livello mondiale nello streaming di Spotify. Ne avevamo già parlato in un articolo quando, per diversi giorni consecutivi, la band si era posizionata al primo posto della Top 50 Global Spotify, ovvero la classifica dei brani più ascoltati al mondo sulla piattaforma streaming leader.

Ora però il record giornaliero si trasforma in record settimanale… sono infatti uscite le nuove classifiche Spotify, quelle che vanno dal 2 luglio fino a giovedì 8 luglio 2021, e la band di Damiano è al primo posto con Beggin’ grazie ad oltre 51 milioni e 800 ascolti, ben un milione e mezzo in più della seconda in classifica, Olivia Rodrigo con Good 4 U.

La band è presente nella Top 10 anche con l’altro brano, in questo caso inedito, in inglese… I wanna be your slave si colloca all’ottavo posto con oltre 28 milioni di stream. Anche Zitti e buoni, il brano vincitore del Festival di Sanremo e dell’Eurovision 2021, è presente nella Top 50 alla posizione numero #36 con oltre 12 milioni di ascolti.

Un bel traguardo per una canzone, rock, cantata in italiano. Tra l’altro l’album Teatro D’ira – Vol.1 questa settimana è balzato al primo posto dei dischi più venduti in Italia.

MANESKIN LA CLASSIFICA TOP 50 SPOTIFY SETTIMANALE

Qui a seguire ecco la Top 50 Global Spotify della settimana chiusasi giovedì 8 luglio con le prime 10 posizioni:

Beggin’ – Måneskin 51,833,305 good 4 u – Olivia Rodrigo 50,319,030 Bad Habits – Ed Sheeran 37,303,889 MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X 34,334,459 Todo De Ti – Rauw Alejandro 33,286,977 Yonaguni – Bad Bunny 33,163,336 Kiss Me More (feat. SZA) – Doja Cat 31,426,239 I WANNA BE YOUR SLAVE – Måneskin 28,083,554 Qué Más Pues? – J Balvin, Maria Becerra 26,352,868 Levitating (feat. DaBaby) – Dua Lipa 26,195,815

Riuscirà la band a confermare il primo posto anche la prossima settimana? Appuntamento a venerdì prossimo con la nuova classifica Spotify global.