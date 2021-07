Nuovo record per i Maneskin... Beggin' è la canzone più ascoltata al mondo su Spotify

Beggin’ dei Maneskin ce l’ha fatta… dopo aver chiuso la scorsa settimana in seconda posizione nella Top Global 50 di Spotify, sabato 3 luglio il brano ha conquistato la vetta diventando ufficialmente il brano più ascoltato al mondo su Spotify.

Sono ben 7.469.689 gli streaming giornalieri totalizzati sabato dalla band italiana che, grazie a questi numeri, è così riuscita a superare Olivia Rodrigo scalzando la sua Good 4 U dalla prima posizione con un distacco di 15.899 streaming.

Insomma un altro record storico per i Maneskin. Nessun artista italiano era riuscito sino ad oggi nell’impresa di arrivare al primo posto nella Top Global 50 di Spotify. La cover dei Maneskin di questo brano del 1967 (ve ne abbiamo parlato qui) ha conquistato il mondo insomma.

Ma Beggin’ non è l’unico brano della band presente nell’ambita classifica. Li troviamo infatti anche in posizione numero #8 con I wanna be your slave e alla #36 con Zitti e buoni, la canzone con cui la band ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e l’Eurovision 2021.

A commento di questo risultato i Maneskin hanno postato le loro foto da piccoli accompagnate da questa dicitura: “These kids just made it to the first place in the global chart” ovvero “Questi ragazzi sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale“.

Maneskin Beggin’ audio