Global Citizen chiama per l’Ucraina e i Måneskin rispondono con un inedito

I Maneskin lanciano un brano inedito per l’Ucraina, una canzone composta tempo prima e che ora viene pubblicata sui social per dare il proprio supporto a Global Citizen, il grande movimento creato per cambiare il mondo.

La band composta da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria ha deciso di aderito alla campagna #StandUpForUkraine in segno di supporto all’Ucraina. Questo brano inedito non verrà commercializzato ne pubblicato sulle piattaforme digitali e streaming ma potete ascoltarla qui a seguire.

Ecco invece il messaggio postato dalla band in accompagnamento al video:

#StandUpForUkraine! Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. We’re using our voice to demand action, and you can, too. Join us, make your own video calling for the world to support refugees and donate on: ForUkraine.com.

Ovvero: “#StandUpForUkraine! I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti. Stiamo usando la nostra voce per chiedere un’azione e puoi farlo anche tu. Unisciti a noi, crea la tua videochiamata per il mondo per supportare i rifugiati e fare donazioni su: ForUkraine.com.”

Maneskin brano inedito testo

Qui a seguire il testo del brano inedito che, non essendo un singolo ne un pezzo promozionale, non ha un titolo.

How are you sleeping at night

How do u close both ur eyes

Living with all of those lives

On your hands

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch Us Dance

We’re gonna dance on gasoline

How are you sleeping at night

How do u close both ur eyes

Living with all of those lives

On your hands

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch Us Dance

We’re gonna dance on gasoline

We’re gonna dance on gasoline

We’re gonna dance on gasoline

We’re gonna dance on gasoline