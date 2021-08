Nuovo traguardo per i Måneskin: vendute mezzo milione di copie negli USA. Beggin’ è disco d’oro!

In questo periodo con i Maneskin non c’è un attimo di tregua. Mentre la band è impegnata in un tour europeo ogni settimana arrivano notizie su nuovi traguardi internazionali.

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato in questo articolo delle 22 certificazioni raccolte dalla band al di fuori dall’Italia, certificazioni che coinvolgono anche il Regno unito e che riguardano tre brani nello specifico. Beggin’, I wanna be your slave e Zitti e buoni.

Ora le certificazioni internazionali salgono a quota 23 perché arriva il disco d’oro negli Stati Uniti d’America.

Questa nuova importantissima certificazione non arriva, come magari si potrebbe pensare, per la nuova versione di I wanna be your slave, brano rilanciato il 10 agosto scorso in duetto con uno dei mostri sacro del rock americano, Iggy Pop, ma per la cover di Beggin’ (qui per la storia della canzone).

Il brano, contenuto nel primo EP della band uscito nel 2017, nei giorni scorsi è stato incoronato come canzone dell’estate 2021 più ascoltata su Spotify a livello mondiale.

Ora arriva questa ennesima soddisfazione… l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica negli USA, la Recording Industry Association of America, ha certificato alla canzone il disco d’oro riservato ai brani che hanno superato negli USA quota mezzo milione di copie vendute tra digitale e streaming.

Un risultato che ci rende orgogliosi in quanto italiani e che fa crescere l’aspettativa per il nuovo album della band, un disco in uscita entro la fine del 2021, in cui sarà la lingua inglese a farla da padrona.