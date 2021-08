Due dischi d’oro in Australia per i Måneskin. Salgono a ventidue le certificazioni all’estero

I Maneskin stanno lavorando senza sosta al nuovo album, il quarto progetto discografico della loro carriera. Nel frattempo il successo internazionale delle loro tre canzoni di punta, Beggin’, Zitti e buoni e I wanna be your slave, non accusa segni di cedimento con nuove certificazioni e numeri che continuano a salire nello streaming.

Le ultime due certificazioni, due dischi d’oro da 35.000 copie cadauno, arrivano in Australia per i brani Beggin’ e I wanna be your slave.

Con questi due nuovi traguardi i Maneskin raggiungono quota 22 certificazioni tra dischi di platino, d’oro e d’argento, solo all’estero. A questi si aggiungono 28 dischi di platino e 5 dischi d’oro in Italia.

Ecco uno specchietto riassuntivo di tutti i traguardi certificati dalla band con i tre brani lanciati (e rilanciati) dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021.

MANESKIN CERTIFICAZIONI

ZITTI E BUONI

Dischi di platino

Italia ( 4 dischi di platino 280.000 copie)

Finlandia (40.000 copie)

Grecia (20.000 copie)

Polonia (20.000 copie)

Dischi d’oro

Svezia (40.000 copie)

Spagna (20.000 copie)

Svizzera (10.000 copie)

Portogallo (5.000 copie)

BEGGIN’

Dischi di platino

Italia (70.000 copie)

Spagna (40.000 copie)

Dischi d’oro

Australia (35.000 copie)

Finlandia (20.000 copie)

Nuova Zelanda (15.000 copie)

Austria (10.000 copie)

Grecia (10.000 copie)

Portogallo (5.000 copie)

I WANNA BE YOUR SLAVE

Dischi di platino

Italia (Doppio disco di platino 140.000 copie)

Finlandia (40.000 copie)

Polonia (20.000 copie)

Dischi d’oro

Australia (35.000 copie)

Spagna (20.000 copie)

Austria (15.000 copie)

Grecia (10.000 copie)

Portogallo (5.000 copie)

Dischi d’argento

Regno unito (200.000 copie)

Nel frattempo c’è molta attesa per il nuovo disco della band in uscita entro la fine dell’anno. Un progetto che, dopo il duetto con Iggy Pop lanciato a inizio agosto, dovrebbe contenere nuove collaborazioni internazionali.