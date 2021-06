Måneskin: nella diretta della tv Polacca scatta il bacio tra Damiano David e Thomas Raggi (VIDEO)

Maneskin Damiano & Thomas, il bacio in diretta tv in Polonia.

La band dei Måneskin fa ancora parlare di sé, questa volta non per i numeri della propria musica, ma per un gesto simbolico molto importante avvenuto nel giorno in cui veniva celebrato il Pride.

È scattato infatti il bacio in diretta tv tra il leader della band, Damiano David, e il chitarrista Thomas Raggi.

Sabato 26 giugno, nel giornata culmine del Pride Month, la band dei record (ne abbiamo parlato in questo articolo), era ospite della Tv Polacca per la promozione del loro album e, al tempo stesso, per festeggiare il disco d’oro ottenuto per le oltre 10.000 unità vendute in Polonia con la hit mondiale I wanne be your slave (traguardo raggiunto anche con Zitti e buoni).

Durante l’esibizione sul palco della manifestazione evento Polsat Superhit, la band ha voluto lanciare un forte messaggio contro l’omotransfobia e, al tempo stesso, dare tra le righe una risposta alla tv di stato Bielorussa che, qualche settimana, va li aveva insultati pesantemente con insulti razzisti.

Maneskin Damiano david e Thomas Raggi il video

E così durante la Perfomance live il frontman Damiano David e il chitarrista Thomas Raggi si sono baciati appassionatamente in diretta tv. Alla fine dell’esibizione Damiano ha lanciato questo messaggio al pubblico:

“Pensiamo che tutti dovrebbe essere concesso di fare questo senza nessuna paura.

Pensiamo che tutti debbano essere completamente liberi di essere chi cazzo vogliono.

Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato”.

Qui a seguire il video della Performance e del bacio.