Il 19 giugno è il giorno dell’uscita di Senza Di Te, il singolo di Mameli x Sierra. Il brano vede l’inedita collaborazione tra il cantautore indie pop conosciuto ad Amici e il duo urban Sierra, che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor (Qui e Qui le nostre videointerviste agli artisti).

Senza Di Te si può definire come un luminoso brano estivo in cui si distinguono in maniera chiara le influenze peculiari delle due entità artistiche. Un brano che ha anche nel testo un punto di forza e che trova la sua massima espressione in una melodia fresca e accattivante e con un inciso decisamente orecchiabile.

Un immaginario ricco di ricordi, malinconia, mare, sabbia, vento e colori per evocare la stagione più calda dell’anno.

“‘Senza di te’ è una canzone estiva scritta in inverno. È il tramonto di fine stagione, quando torni dal mare ancora coperto di sale. Il vento che soffia, i locali all’aperto, le granite siciliane. È Roma vuota perché sono tutti ad Ostia. Il sole che non cala mai. ‘Senza di te’ è un match di due mondi diversi che confluiscono in un unico immaginario. Semplice, ma bello.”

Queste le parole di Mameli x Sierra.

MAMELI X SIERRA – SENZA DI TE – TESTO e musica

Testo e Musica: Mario Castiglione (Mameli); Giacomo Ciavoni e Massimo Gaetano (Sierra)

Producer: Mameli, Francesco Lima

Mix e master: Alex Trecarichi

Esco senza telefono

Per la zona un alieno

Ho il mare nel ventre

Sono l’ago nel fieno ma mi hanno trovato

Sistema solare di lato

Rincorro utopie sono un ladro

Di sogni e speranze che vado cercando

Invece di darci la mano

Incrociavamo le dita

Quanto era bella la lira

E tutta la zona è salita ora

Mentre mi parla si allontana

E a me mi da fastidio

Con la musica ho un rapporto tipo madre e figlio

Io non penso come pensi te, siamo agli opposti

Siamo già stati morti, siamo stelle nei corpi

Le macchine, la coca cola

Le spiagge, un aereo che vola

L’estate che avanza, le scarpe di moda

Gli ostelli, la musica nuova

La notte un po’ pazza

La testa in Giamaica

Il vento, la pelle salata

Tutto è così stupido

Senza di te

Senza di te

Eravamo sui vagoni ad agosto verso ostia lido

Fumavamo pacchi d’ansia e dry sift tutto esaurito

Poi chi cambia spartito dice a te sei sparito

Il tuo nemico è il tuo amico che non è più tuo amico

Vedi le onde che su infrangono sui marciapiedi?

Tutto è possibile col sole dentro i miei pensieri

A scuola bacchettavano con l’inno di Mameli

Oggi la Sierra fa Sega e fa un feat. con Mameli

Faccio un salto allo Zion con i chili sotto le sdraio

Un castello di sabbia come salvadanaio

Schizzo su chi nasce ricco e canta di essere il contrario

Scrivo per chi non ha storia e chi ne ha fatte un paio

Per quando andavo in playa vestito da soggetto

Perché anche in vacanza voglio esprimere un concetto

Drippo polvere di stelle con i buchi in petto

Ho la marea che spinge verso il mare aperto

Le macchine, la coca cola

Le spiagge, un aereo che vola

L’estate che avanza, le scarpe di moda

Gli ostelli, la musica nuova

La notte un po’ pazza

La testa in Giamaica

Il vento, la pelle salata

Tutto è così stupido

Senza di te

Mi sento come un palcoscenico dopo lo show

Sono pieno di emozioni ma triste

Sto con te solo nelle playlist

Sono sulla corsia di sinistra

Senza te ho visto l’orizzonte degli eventi

Ho l’astronave pronta per le 4:20

Nel villaggio di Neri Parenti

Tra infami e serpenti ho un senso di te

Le macchine, la coca cola

Le spiagge, un aereo che vola

L’estate che avanza, le scarpe di moda

Gli ostelli, la musica nuova

La notte un po’ pazza

La testa in Giamaica

Il vento, la pelle salata

Tutto è così stupido

Senza di te

Senza di te

Senza di te

Senza di te