Mameli canta un amore senza freni nel brano “Mappa” feat. Meli

Dopo il singolo Non ci sei più, uscito il 24 gennaio 2020, Mameli lancia un nuovo brano dal titolo Mappa. La canzone, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 13 marzo 2020, vede la collaborazione del cantautore catanese Meli.

Mappa racconta di un amore vissuto nella sua essenza più profonda e sincera, ambientato tra le strade di Catania che è la città natale dei due artisti. Si tratta di un amore senza freni, che arriva all’improvviso e può spiazzare. Addirittura, talvolta, può lasciare interdetti e far sentire in difetto, come se quella sensazione di benessere che si sta vivendo, sia immotivata e quasi ingiustificata.

Il nuovo brano di Mameli contiene invece l’invito a vivere appieno la propria felicità, senza sentirsi in difetto o in debito con qualcuno. Solo così, si può riuscire ad arrivare alla meta (ossia, essere felici) anche senza una mappa.

Mameli, la collaborazione con Meli

Con il brano Mappa, Mameli prosegue il percorso musicale iniziato con i singoli Anche quando piove cantato in duetto con Alex Britti, Serata Banale e Non ci sei più. In questo nuovo brano, canta insieme a Meli (all’anagrafe, Alessio Meli, classe 1998), giovane cantautore di Catania che ha debuttato sulla scena indie con i singoli Niente da aggiustare e Capofitto superando 900.000 play su Spotify. Meli ha poi pubblicato il brano Cerchi e l’album di debutto Please Wait. Adesso, il suo percorso artistico prosegue con questo duetto insieme ad un altro giovane cantautore come lui.

Con un post sulla sua pagina Facebook, Mameli ha annunciato così l’uscita di Mappa:

“La musica non va in quarantena.

Stasera a mezzanotte esce questa canzone scritta con MELI durante l’estate.

Eravamo in Sicilia, a casa sua a Catania, città di entrambi.

É un pezzo d’amore, immerso nella nostra città, nei suoi profumi, nelle sue mura.

Spero con tutto il cuore possa tenervi compagnia in queste giornate di casa, non immaginavamo di farlo uscire in questa situazione tremenda. Poi però siamo andati a ripescare queste note vocali dove eravamo veramente felici delle cose che abbiamo scritto, quindi vogliamo regalarvelo comunque, la musica fa solo del bene, non è giusto che anche lei vada in quarantena.

Vi abbraccio a distanza, Mame“.

Mappa, il testo

Ecco qui di seguito il testo del nuovo singolo di Mameli feat. Meli:

Stasera dimentica tutto

La gente che parla di te

E come ti sta bene il trucco

E ha tutti i soliti perché

Beviamoci sopra e parliamo

E non guardiamo più neanche Whatsapp

Che tanto il conto lo dividiamo

Sapessi quanto male fai

E tutto ciò che ti fa strano

È la mia quotidianità

Tu mi dicevi vacci piano

Ma dimmi come si fai

A restare svegli

Sulle tue labbra

E senza una mappa

Ora mi va

Di stare a guardarti mentre ti fai

Che brutta giornata mi aspetta se te ne vai

Il porto, l’ostello, il centro, la playa

Cammino per le strade buie di Catania

E ormai sarà arrivata a casa

Non mi ha scritto ma so bene che l’orgoglio ormai l’ha consumata

E tutto ciò che ti fa strano

È la mia quotidianità

Tu mi dicevi vacci piano

Ma dimmi come si fai

A restare svegli

Sulle tue labbra

E senza una mappa

Ora mi va

Di stare a guardarti mentre ti fai

Che brutta giornata mi aspetta se te ne vai

Che brutta giornata mi aspetta se te ne vai Che brutta giornata mi aspetta se te ne vai