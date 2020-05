Mameli Record.

Il cantante, autore e musicista catanese, in piena fase 2 pubblica il nuovo singolo Record, che uscirà venerdì 15 maggio in radio e sulle piattaforme digitali.

Record è una canzone d’amore malinconica ma allo stesso tempo piena di speranza, una carrellata di immagini e ricordi con il rumore della pioggia in sottofondo per tutto il brano, che raccontano una storia in cui ogni momento è stato da record.

Mameli racconta così il suo nuovo brano:

“Record è la canzone che avrei voluto dedicarti ad un concerto. Sono tutti i momenti vissuti insieme.



Gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Le notti a letto. Le tua labbra. La tua voce. I nostri sogni. Il futuro che ci aspetta. Comunque vada, sarà bello da Record. Comunque vada, è stato bello da Record.”

Conosciamo meglio Mameli

All’anagrafe Mario Castiglione, MAMELI nasce a Catania nel 1995. Musicista eclettico, produttore e autore delle sue canzoni, a soli 20 anni lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano.

Nel 2018 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Inno, il suo EP di debutto, è uscito il 26 aprile 2019 per Hokuto Empire, distribuito da Sony Music.

Il disco conta oggi su Spotify più di 6 milioni di stream, con i singoli di successo Ci vogliamo bene, Milioni di Cose e Casa di Carta. Il suo percorso continua nell’estate 2019 con Latte di Mandorla e Anche Quando Piove, quest’ultimo con la partecipazione di Alex Britti.

In seguito in inverno sono stati rilasciati altri singoli come Serata Banale e Non ci sei più. A dicembre Mameli ha girato le principali città italiane con il suo primo tour da headliner, organizzato da Vivo Concerti.

MAMELI RECORD

